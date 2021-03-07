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Marinho é dúvida para Libertadores: 'Departamento médico vai avaliar'

Mesmo recuperado da Covid-19, camisa 11, principal destaque do Santos em 2020, precisa provar que está com 100% de suas condições para jogar na terça...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 19:30

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 19:30
Crédito: Marinho estava afastado por Covid-19, voltou a treinar, mas ainda é dúvida no Santos (Twitter/Santos FC
Marinho já retornou às atividades no CT Rei Pelé, mas a presença dele no primeiro jogo contra o Deportivo Lara, pela Libertadores, ainda não é certeza.O próprio treinador Ariel Holan falou sobre o assunto na entrevista coletiva depois do clássico contra o São Paulo, e colocou a utilização do atacante nas mãos do departamento médico."Fez exames depois da Covid-19, e vamos ver como evolui. Se os testes estão bem. Tinha também uma lesão no joelho. Departamento médico vai avaliar se joga terça ou apenas no fim de semana".
O atacante, destaque do Santos na temporada passada, iniciou o trabalho de recondicionamento físico neste sábado, e a tendência é que fique à disposição para enfrentar o Deportivo Lara.
O jogo, primeiro pela Libertadores será nesta terça-feira, 19h15, na Vila Belmiro. O duelo da volta será no dia 16, em Caracas, na Venezuela.

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