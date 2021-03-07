Marinho é dúvida para Libertadores: 'Departamento médico vai avaliar'

Marinho já retornou às atividades no CT Rei Pelé, mas a presença dele no primeiro jogo contra o Deportivo Lara, pela Libertadores, ainda não é certeza.O próprio treinador Ariel Holan falou sobre o assunto na entrevista coletiva depois do clássico contra o São Paulo, e colocou a utilização do atacante nas mãos do departamento médico."Fez exames depois da Covid-19, e vamos ver como evolui. Se os testes estão bem. Tinha também uma lesão no joelho. Departamento médico vai avaliar se joga terça ou apenas no fim de semana".