Marinho é dúvida para Libertadores: 'Departamento médico vai avaliar'

Marinho já retornou às atividades no CT Rei Pelé, mas a presença dele no primeiro jogo contra o Deportivo Lara, pela Libertadores, ainda não é certeza.O próprio treinador Ariel Holan falou sobre o assunto na entrevista coletiva depois do clássico contra o São Paulo, e colocou a utilização do atacante nas mãos do departamento médico."Fez exames depois da Covid-19, e vamos ver como evolui. Se os testes estão bem. Tinha também uma lesão no joelho. Departamento médico vai avaliar se joga terça ou apenas no fim de semana".
O atacante, destaque do Santos na temporada passada, iniciou o trabalho de recondicionamento físico neste sábado, e a tendência é que fique à disposição para enfrentar o Deportivo Lara.
O jogo, primeiro pela Libertadores será nesta terça-feira, 19h15, na Vila Belmiro. O duelo da volta será no dia 16, em Caracas, na Venezuela.