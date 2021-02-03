Marinho desabafa e agradece ao Santos "por me tornar quem sou hoje"

Pela primeira vez depois da derrota do Santos na final da Copa Libertadores da América, o atacante Marinho usou seu Instagram. O jogador foi na rede social e publicou um longo texto, na verdade um desabafo, valorizando o vice-campeonato da equipe e um fazendo grande agradecimento ao Santos.Mesmo com a derrota na final, Marinho acabou sendo eleito o melhor jogador da Copa Libertadores, superando Soteldo, Rony e Weverton. O atacante tinha deixado as redes sociais apenas para focar na final da competição.Confira abaixo o que escreveu Marinho."Enfim, aqui estou a cada dia tendo que provar meu valor, sem esperar aprovação de A ou B! Não podemos nos crucificar demais quando nada dá certo, carregamos uma carga muito grande, nos preparamos diariamente, abdicamos de várias coisas, esperamos o momento pra chegar lá e vencer, ajudar, ser importante. Quando se tem um peso, uma responsabilidade gigante, e nos vemos falhar no dia mais importante da vida, ficamos mal, nos culpamos, nos sentimos frágeis, somos taxados de não servirmos mais. Parece que o que fizemos no percurso não valeu nada. É triste quando escutamos algo de quem não acompanha nossa caminhada. Ouvimos muitos comentaristas e respeito grande parte deles, mas muitos que nos criticaram não acompanham o nosso dia a dia, nossa luta. Faz parte julgar, mas esse julgamento precisa ser justo. Qual o nosso valor? Apenas quando vencemos? Ninguém vai apagar o trabalho, pois isso é a certeza de saber quem realmente somos. O maior vencedor nem sempre é quem ganha. Nas derrotas nos fortalecemos e aprendemos, pois só conseguimos vencer na vida quando se teve experiência na derrota”, disse Marinho, que completou:
"Ser vice-campeão da Libertadores não é demérito, é valorizar um trabalho que a maioria não acreditava, desdenhava ou até mesmo zombava da nossa capacidade e da grandeza do clube, do peso dessa camisa. Tenho orgulho do que fizemos, orgulho da família que criamos. Merecíamos esse título, nosso torcedor, por mais otimista que fosse, talvez não imaginava o quão longe chegaríamos, com toda dificuldade na temporada. Uma reflexão que fica: que não podemos desistir de quem sonha em ficar marcado, quem sonha em vencer, quem sonha em lutar, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, só tenho que agradecer cada atleta, pessoal do staff, comissão técnica, funcionários do clube e torcedor. Todos que realmente acreditaram, mesmo quando não parecia ter luz no fim do túnel. O mais importante é saber que já somos mais que vencedores, vivenciamos o maior torneio do continente com outros gigantes que ficaram no meio do caminho, e o time improvável chegou a final por méritos, e não por acaso. O Santos é e continuará sendo um Gigante.
Obrigado ao Santos por me tornar quem sou hoje”.