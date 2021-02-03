Marinho desabafa e agradece ao Santos "por me tornar quem sou hoje"

Pela primeira vez depois da derrota do Santos na final da Copa Libertadores da América, o atacante Marinho usou seu Instagram. O jogador foi na rede social e publicou um longo texto, na verdade um desabafo, valorizando o vice-campeonato da equipe e um fazendo grande agradecimento ao Santos.Mesmo com a derrota na final, Marinho acabou sendo eleito o melhor jogador da Copa Libertadores, superando Soteldo, Rony e Weverton. O atacante tinha deixado as redes sociais apenas para focar na final da competição.Confira abaixo o que escreveu Marinho."Enfim, aqui estou a cada dia tendo que provar meu valor, sem esperar aprovação de A ou B! Não podemos nos crucificar demais quando nada dá certo, carregamos uma carga muito grande, nos preparamos diariamente, abdicamos de várias coisas, esperamos o momento pra chegar lá e vencer, ajudar, ser importante. Quando se tem um peso, uma responsabilidade gigante, e nos vemos falhar no dia mais importante da vida, ficamos mal, nos culpamos, nos sentimos frágeis, somos taxados de não servirmos mais. Parece que o que fizemos no percurso não valeu nada. É triste quando escutamos algo de quem não acompanha nossa caminhada. Ouvimos muitos comentaristas e respeito grande parte deles, mas muitos que nos criticaram não acompanham o nosso dia a dia, nossa luta. Faz parte julgar, mas esse julgamento precisa ser justo. Qual o nosso valor? Apenas quando vencemos? Ninguém vai apagar o trabalho, pois isso é a certeza de saber quem realmente somos. O maior vencedor nem sempre é quem ganha. Nas derrotas nos fortalecemos e aprendemos, pois só conseguimos vencer na vida quando se teve experiência na derrota”, disse Marinho, que completou: