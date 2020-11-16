Marinho comanda vestiário do Santos em vitória contra o Inter: 'É por nós'

A vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Internacional, neste sábado (14), na Vila Belmiro, pela 21ª rodada do Brasileirão, foi especial para o Peixe. Além de bater o líder da competição, o Alvinegro atuou sem dez jogadores, contaminados pelo novo coronavírus, além do técnico Cuca.

Após a partida, o atacante Marinho, artilheiro e principal jogador santista na temporada, assumiu a voz no vestiário.

- É só a gente se perguntar: quem é que acredita na gente? É só os meninos que tão com Covid, a nossa comissão que também, infelizmente, está doente, mas temos o Marcelão aqui? Ou é só nós, c..., que acredita em nós? Tem muita gente já esperando que... só tem menino. Joga com os caras. A gente tem que entrar lá e ser humilde para correr pelo companheiro, é ser humilde pra escutar e a gente joga juto, velho, joga junto - disse o camisa 11 após a partida.

Após o triunfo, com o vestiário em festa, o atacantes acrescentou: