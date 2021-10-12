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Mariano Díaz, do Real Madrid, pode ser o primeiro reforço da era rica do Newcastle

Jogador está sem espaço no clube espanhol e ainda não entrou em campo na temporada sob o comando de Carlo Ancelotti. Newcastle pode gastar mais de R$ 1 bilhão em janeiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 out 2021 às 15:50

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 15:50

Crédito: Reprodução / Instagram
Comprado recentemente pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIS), o Newcastle deverá ser um dos clubes mais ativos no mercado de transferência daqui em diante. E de acordo com a imprensa inglesa, o primeiro reforço dos Magpies pode ser o atacante Mariano Díaz, do Real Madrid.Segundo o portal "Team Talk", a equipe inglesa está disposta a oferecer em janeiro, na janela de transferências de inverno, 10 milhões de euros (R$ 63,8 milhões) pelo atleta merengue, que ainda não entrou em campo nesta temporada. Apesar de ficar à disposição no banco de reservas em algumas oportunidades, o atleta tem sofrido com lesões.
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Revelado pelo Real Madrid, Mariano foi vendido ao Lyon em 2017, mas voltou no ano seguinte com a incumbência de substituir o Cristiano Ronaldo, que havia deixado os Merengues pouco antes rumo à Juventus. O dominicano, inclusive, recebeu a camisa 7 à época, que era usada pelo português.
+ “Clube mais rico do mundo”: saiba o tamanho da fortuna do novo dono do Newcastle e os jogadores que entraram na mira do clube
Mariano Díaz, entretanto, não deverá ser o único alvo do Newcastle na janela de inverno. De acordo com a imprensa do Velho Continente, a equipe alvinegra pode investir um total de 205 milhões de libras (R$ 1,5 bilhão) em contratações.

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