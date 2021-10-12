Mariano Díaz, do Real Madrid, pode ser o primeiro reforço da era rica do Newcastle

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Comprado recentemente pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIS), o Newcastle deverá ser um dos clubes mais ativos no mercado de transferência daqui em diante. E de acordo com a imprensa inglesa, o primeiro reforço dos Magpies pode ser o atacante Mariano Díaz, do Real Madrid.Segundo o portal "Team Talk", a equipe inglesa está disposta a oferecer em janeiro, na janela de transferências de inverno, 10 milhões de euros (R$ 63,8 milhões) pelo atleta merengue, que ainda não entrou em campo nesta temporada. Apesar de ficar à disposição no banco de reservas em algumas oportunidades, o atleta tem sofrido com lesões.

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Revelado pelo Real Madrid, Mariano foi vendido ao Lyon em 2017, mas voltou no ano seguinte com a incumbência de substituir o Cristiano Ronaldo, que havia deixado os Merengues pouco antes rumo à Juventus. O dominicano, inclusive, recebeu a camisa 7 à época, que era usada pelo português.

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