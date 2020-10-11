Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marcos Soares deixa o comando da equipe sub-20 do Botafogo

Treinador não resiste a mais um resultado ruim do Alvinegro no Brasileirão Sub-20 e deixa o cargo neste sábado. Thiago de Camillis comandará a equipe contra o Inter...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 out 2020 às 21:38

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 21:38

Crédito: Na nota, o clube destacou 'empenho e profissionalismo' de Marcos (Vitor Silva / Botafogo
A derrota do Botafogo para o São Paulo por 2 a 1, neste sábado, no CT de Cotia, foi o último ato de Marcos Soares no comando da equipe sub-20 do clube. Em nota oficial divulgada na noite deste sábado, o Alvinegro anunciou a saída do comandante.
O Glorioso não obteve nenhuma vitória nos primeiros cinco jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20 e está na décima-oitava colocação. Em nota, a diretoria comunicou que o auxiliar permanente Thiago De Camillis comandará a equipe no confronto com o Internacional, na próxima quarta-feira.
A diretoria botafoguense afirmou:
"O Botafogo de Futebol e Regatas comunica o desligamento de Marcos Soares do comando da equipe Sub-20. O Clube agradece ao treinador pelo trabalho, dedicação e por todo o profissionalismo empenhado, além de desejar sorte em seus futuros desafios".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jordano Bruno Gasperazzo Leite, Fabrício Araújo Dutra e Paulo Expedicto Amaral Neto
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência
Imagem de destaque
Lei permitirá que grávidas remarquem testes físicos de concursos no ES
Imagem de destaque
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados