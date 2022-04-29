Marcos Rocha pode inaugurar nova leva de jogadores com 200 partidas pelo Palmeiras

O Palmeiras volta a campo neste sábado, às 21h, quando recebe a Juazeirense, na Arena Barueri, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Além da importância de uma partida de mata-mata, ela pode ser marcante para um jogador: Marcos Rocha, que se entrar em campo completará 200 jogos pelo clube. Será o primeiro de uma série de palmeirenses que atingirão tal marca.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco

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Um dos times mais vitoriosos do país nos últimos anos, o Verdão consolidou sua boa fase com um trabalho longevo de Abel Ferreira, mas também com a manutenção de uma espinha dorsal do elenco, tanto é que 14 atletas desse grupo têm 100 ou mais duelos com a camisa alviverde. Essa identificação, porém, está mudando de patamar e agora a contagem passará dos 200.

Quem será responsável por inaugurar essa nova leva de "duzentões" (Dudu, com 354, e Weverton, com 225, já passaram da marca) é Marcos Rocha, que ostenta 199 partidas pelo Palmeiras, ou seja, se atuar contra a Juazeirense, neste sábado, ele entrará para essa lista expressiva na história do clube. O lateral-direito já está entre os 80 que mais defenderam o Alviverde.Mas 2022 será palco para mais jogadores palmeirenses chegarem a essa marca. O próximo, depois de Rocha, deve ser Gustavo Scarpa, que tem 190 jogos pelo clube, e com mais dez atingirá o número expressivo. Raphael Veiga, por sua vez, será um dos seguintes também, já que possui 185 duelos pelo Verdão, restando apenas 15 para completar os 200. E a lista não acaba aqui.

Luan, que está se recuperando de lesão na coxa, deve ser outro a conseguir alcançar a relação dos duzentões. São 183 jogos até aqui, ou seja, faltam 17. Gustavo Gómez, o capitão palmeirense, está com 178 partidas e com mais 22 também chega aos 200. Já Zé Rafael precisará de alguns duelos a mais para atingir a marca. O "Trem" acumula 172 confrontos pelo Alviverde (faltam 28).

O sétimo jogador que pode atingir os 200 jogos é Mayke, que atualmente tem 166 partidas pelo Palmeiras. Por ser um atleta considerado reserva, a tendência é pensar que os 34 duelos que o separam dos "duzentões" não serão atingidos nesta temporada, mas matematicamente seria possível, uma vez que somente do Brasileirão ainda há 34 rodadas a serem jogadas, fora Libertadores e afins.

Na lista do atual elenco, Deyverson seria o próximo, com 144 jogos, mas não chegaria aos 200, pois há somente 54 possíveis (34 do Brasileirão, dez da Libertadores e dez da Copa do Brasil). Fora isso, seu contrato está no fim, não será renovado e ele já entrou em acordo com a diretoria sobre não jogar mais até seu vínculo acabar. Portanto, sua passagem será encerrada com os 144.

Dos "centenários", Rony (121) deve atingir os 200 na próxima temporada, se continuar no clube. Já Danilo (102), Gabriel Menino (102) e Wesley (101), devem precisar de mais um ano, apesar de a loucura do calendário brasileiro permitir pensar que seria sim possível vê-los com 200 partidas no final de 2023.

Além dos citados acima, quem ainda pode atingir marcas expressivas são Gabriel Veron, que tem 84 jogos, e Breno Lopes, que tem 70. Ambos têm chances reais de chegarem aos 100 duelos ainda em 2022, aumentando a lista de "centenários" para 16 em um elenco atual que conta com 25 atletas, ou seja, 64% das peças podem terminar o ano com 100 ou mais partidas pelo Verdão.

Confira o número de jogos de cada atleta do elenco fixo* do Palmeiras

Dudu - 354 jogosWeverton - 225 jogosMarcos Rocha - 199 jogosGustavo Scarpa - 190 jogosRaphael Veiga - 185 jogosLuan - 183 jogosGustavo Gómez - 178 jogosZé Rafael - 172 jogosMayke - 166 jogosDeyverson - 144 jogosRony - 121 jogosDanilo - 102 jogosGabriel Menino - 102 jogosWesley - 101 jogosGabriel Veron - 84 jogosBreno Lopes - 70 jogosKuscevic - 37 jogosPiquerez - 35 jogosAtuesta - 23 jogosJailson - 20 jogosJorge - 19 jogosRafael Navarro - 19 jogosMurilo - 18 jogosVinicius - 13 jogosMarcelo Lomba - 7 jogos