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Marcos Rocha explica pênalti contra o Palmeiras e diz que árbitro entrou pressionado

Lateral palmeirense que expulsão de Rafinha na primeira fase do Paulistão pesou na atuação de Douglas Marques das Flores no primeiro jogo da decisão do Estadual ...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 01:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 01:44
Personagem do pênalti que resultou no gol que abriu o placar para o São Paulo, na vitória por 3 a 1 contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (30), no estádio do Morumbi, pela primeira partida da final do Campeonato Paulista, o lateral-direito Marcos Rocha, do Verdão, explicou o lance reclamado por todos os palmeirenses, que viu como equivocada a marcação do árbitro Douglas Marques das Flores após consulta ao VAR.O lance aconteceu no último minuto do primeiro tempo, quando o lateral-esquerdo são paulino Wellington cruzou e a bola pegou no braço de Rocha que, no entanto, estava com o membro colado ao corpo.
- Quando aconteceu o pênalti, eu estava muito próximo ao Alisson, levei a minha mão dentro da massa do meu corpo para não ter nenhuma área para fora para não falar que eu intervi na jogada, essas coisas que eles alegam, pode pegar a foto nitidamente eu estou com a mão no meu corpo, claro, só protegendo, mas quando pega a imagem do VAR congelada, parada, ele tem a decisão de dar o pênalti, ou não – explicou o camisa 2 do Palmeiras na zona mista após a partida.
- Hoje ele (o árbitro Douglas Marques das Flores) entrou pressionado principalmente pelo primeiro clássico que a gente ganhou, e ele expulsou o Rafinha, e ele acabou se perdendo um pouquinho hoje.
Um dos atletas mais experientes do atual elenco do Palmeiras, Rocha admitiu que o Verdão não conseguiu impor o seu jogo pelas laterais, fugindo de um meio-campo travado, mas disse acreditar na confiança do grupo para reverter o placar adverso na volta, que acontecerá neste domingo (3), às 16h, no Allianz Parque, casa palmeirense.
- Jogo travado, muito disputado no meio-campo. A gente já previa isso, jogar mais pelas laterais, mas a gente não conseguiu. Agora é descansar porque a gente tem uma equipe muito madura, muito qualificada, a confiança é muito grande nos companheiros, a gente sabe que todo mundo estiver no ápice da forma no domingo a gente vai conseguir fazer um bom jogo.
Para virar a decisão do Campeonato Paulista, o Palmeiras precisará vencer por três gols de diferença. Caso bata o Tricolor por dois tentos de vantagem, a competição será decidida na disputa por pênaltis. O São Paulo tem a vantagem do empate e a derrota por até um gol. Não há critério de gols marcados fora de casa.

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