Marcos Rocha é o 13º do Palmeiras a contrair Covid-19 na pré-temporada

O lateral-direito Marcos Rocha é o 13º jogador do Palmeiras a testar positivo para Covid-19 na atual pré-temporada do clube visando principalmente a disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos.A informação foi confirmada nesta quinta-feira (13) pela assessoria do clube.

Desta forma, Rocha vai ficar em isolamento, realizando atividades físicas em casa, e voltará a ser testado e cinco dias para saber se poderá ser reintegrado ao grupo. O atleta está assintomático.

Antes dele, Weverton, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Rafael Navarro, Deyverson, Marcelo Lomba, Matheus Fernandes, Rony e Jorge já haviam sido diagnosticado com a doença.

O atacante Endrick, joia palmeirense de 15 anos, foi diagnosticado em um teste feito antes de jogo da Copa São Paulo de juniores, mas estava treinando com o profissional quando a notícia veio à tona.

Do grupo, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Rafael Navarro e Deyverson voltaram a treinar com o elenco já na última terça-feira (11).Wevertom e Gabriel Menino voltaram às atividades nesta manhã. O goleiro, convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira nos duelos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022, treinou pela primeira vez com bola no ano.

Conforme o LANCE! revelou, o Verdão é o grande paulista com a maior incidência de casos de coronavírus registrada nesta pré-temporada.

A diretoria vê de que forma pode agir para evitar que os casos continuem e, desta forma, haja desfalques para a disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro. Segundo o regulamento da Fifa, que segue as regras sanitárias do país árabe, quem estiver com o coronavírus na data do embarque do clube, dia 2 de fevereiro, não poderá viajar terá que ser substituído na lista de inscritos.TABELA

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