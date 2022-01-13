Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marcos Rocha é o 13º do Palmeiras a contrair Covid-19 na pré-temporada

Com lateral, clube tem seis atletas afastados da pré-temporada pelo coronavírus...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2022 às 16:35

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 16:35

O lateral-direito Marcos Rocha é o 13º jogador do Palmeiras a testar positivo para Covid-19 na atual pré-temporada do clube visando principalmente a disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos.A informação foi confirmada nesta quinta-feira (13) pela assessoria do clube.
Desta forma, Rocha vai ficar em isolamento, realizando atividades físicas em casa, e voltará a ser testado e cinco dias para saber se poderá ser reintegrado ao grupo. O atleta está assintomático.
Antes dele, Weverton, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Rafael Navarro, Deyverson, Marcelo Lomba, Matheus Fernandes, Rony e Jorge já haviam sido diagnosticado com a doença.
O atacante Endrick, joia palmeirense de 15 anos, foi diagnosticado em um teste feito antes de jogo da Copa São Paulo de juniores, mas estava treinando com o profissional quando a notícia veio à tona.
Do grupo, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Rafael Navarro e Deyverson voltaram a treinar com o elenco já na última terça-feira (11).Wevertom e Gabriel Menino voltaram às atividades nesta manhã. O goleiro, convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira nos duelos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022, treinou pela primeira vez com bola no ano.
Conforme o LANCE! revelou, o Verdão é o grande paulista com a maior incidência de casos de coronavírus registrada nesta pré-temporada.
A diretoria vê de que forma pode agir para evitar que os casos continuem e, desta forma, haja desfalques para a disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro. Segundo o regulamento da Fifa, que segue as regras sanitárias do país árabe, quem estiver com o coronavírus na data do embarque do clube, dia 2 de fevereiro, não poderá viajar terá que ser substituído na lista de inscritos.TABELA
> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: MarcosRochaparticipadotreinodoPalmeirasnaúltimasegunda-feira,naAcademia(Foto:CesarGrecco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos
Todos os espetáculos são gratuitos e acontecem em praças, espaços culturais e escolas
Grupo Z celebra 30 anos com circulação gratuita de “O Grande Circo Ínfimo” no ES
Imagem de destaque
Veículo da Prefeitura de Ibiraçu pega fogo no Centro da cidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados