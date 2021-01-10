Marcos Rocha celebra dois anos de acerto definitivo e projeta mais títulos pelo Palmeiras

Há exatamente dois anos, no dia 10 de janeiro de 2019, Marcos Rocha assinou seu contrato definitivo de transferência ao Palmeiras, com duração de quatro anos.
O lateral-direito chegou ao Verdão no começo de 2018, após ter sido emprestado pelo Atlético-MG. As boas atuações e a participação direta na campanha do título brasileiro daquela temporada despertaram interesse da diretoria de continuar com o atleta, e os esforços levaram então a cúpula alviverde a pagar cerca de R$ 8 milhões de reais para contratá-lo em definitivo.
>> Confira a classificação do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Artilheiro, Willian decide na vitória do Palmeiras sobre o Sport Rocha já atuou pelo clube em 134 partidas, tendo anotado seis gols pelo Alviverde. Peça titular nas conquistas do Decacampeonato Brasileiro em 2018 e do Paulistão de 2020, o lateral projetou mais títulos no clube e espera acumular histórias no Verdão:
– Graças a Deus na minha trajetória aqui no Palmeiras consegui ajudar o clube a ir bem nos jogos e a conquistar títulos. E ainda temos chances de levantar mais taças na temporada. Sou muito feliz em vestir essa camisa maravilhosa. Agradeço muito pela oportunidade de fazer parte da história desse clube tão grandioso – declarou o atleta, via assessoria.
Do elenco atual, Rocha é o líder de assistências, com 20 passes para o gol. Na temporada de 2020, o jogador tem cinco participações em gols. Além disso, o lateral, em relação ao atual plantel, lidera o quesito de maior garçom do Allianz Parque, com 12 assistências. Ele finalizou o ano de 2020 como o maior desarmador do time, tendo 106 bolas interceptadas, e é o terceiro colocado em assistências para finalizações na temporada, com 52 passes para conclusões.