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Marcos Rocha celebra dois anos de acerto definitivo e projeta mais títulos pelo Palmeiras

O lateral-direito já atuou em 134 oportunidades e marcou seis gols em sua passagem pelo Verdão, contando o período em que atuou por empréstimo
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LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 17:00

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 17:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Há exatamente dois anos, no dia 10 de janeiro de 2019, Marcos Rocha assinou seu contrato definitivo de transferência ao Palmeiras, com duração de quatro anos.
O lateral-direito chegou ao Verdão no começo de 2018, após ter sido emprestado pelo Atlético-MG. As boas atuações e a participação direta na campanha do título brasileiro daquela temporada despertaram interesse da diretoria de continuar com o atleta, e os esforços levaram então a cúpula alviverde a pagar cerca de R$ 8 milhões de reais para contratá-lo em definitivo.
>> Confira a classificação do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Artilheiro, Willian decide na vitória do Palmeiras sobre o Sport Rocha já atuou pelo clube em 134 partidas, tendo anotado seis gols pelo Alviverde. Peça titular nas conquistas do Decacampeonato Brasileiro em 2018 e do Paulistão de 2020, o lateral projetou mais títulos no clube e espera acumular histórias no Verdão:
– Graças a Deus na minha trajetória aqui no Palmeiras consegui ajudar o clube a ir bem nos jogos e a conquistar títulos. E ainda temos chances de levantar mais taças na temporada. Sou muito feliz em vestir essa camisa maravilhosa. Agradeço muito pela oportunidade de fazer parte da história desse clube tão grandioso – declarou o atleta, via assessoria.
Do elenco atual, Rocha é o líder de assistências, com 20 passes para o gol. Na temporada de 2020, o jogador tem cinco participações em gols. Além disso, o lateral, em relação ao atual plantel, lidera o quesito de maior garçom do Allianz Parque, com 12 assistências. Ele finalizou o ano de 2020 como o maior desarmador do time, tendo 106 bolas interceptadas, e é o terceiro colocado em assistências para finalizações na temporada, com 52 passes para conclusões.

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