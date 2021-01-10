Marcos Rocha celebra dois anos de acerto definitivo e projeta mais títulos pelo Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Há exatamente dois anos, no dia 10 de janeiro de 2019, Marcos Rocha assinou seu contrato definitivo de transferência ao Palmeiras, com duração de quatro anos.

O lateral-direito chegou ao Verdão no começo de 2018, após ter sido emprestado pelo Atlético-MG. As boas atuações e a participação direta na campanha do título brasileiro daquela temporada despertaram interesse da diretoria de continuar com o atleta, e os esforços levaram então a cúpula alviverde a pagar cerca de R$ 8 milhões de reais para contratá-lo em definitivo.

>> Confira a classificação do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Artilheiro, Willian decide na vitória do Palmeiras sobre o Sport Rocha já atuou pelo clube em 134 partidas, tendo anotado seis gols pelo Alviverde. Peça titular nas conquistas do Decacampeonato Brasileiro em 2018 e do Paulistão de 2020, o lateral projetou mais títulos no clube e espera acumular histórias no Verdão:

– Graças a Deus na minha trajetória aqui no Palmeiras consegui ajudar o clube a ir bem nos jogos e a conquistar títulos. E ainda temos chances de levantar mais taças na temporada. Sou muito feliz em vestir essa camisa maravilhosa. Agradeço muito pela oportunidade de fazer parte da história desse clube tão grandioso – declarou o atleta, via assessoria.