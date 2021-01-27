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Marcos Paulo acerta com o Atlético de Madrid e sairá do Fluminense de graça

Jogador irá para o clube espanhol com contrato de cinco anos assim que se desvincular do Tricolor carioca em julho deste ano...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 15:31

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 15:31

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
Depois de muitas conversas e indefinição, Marcos Paulo definiu o futuro e deixará o Fluminense. O atacante se acertou com o Atlético de Madrid, da Espanha, e sairá do Tricolor no início de julho, quando o vínculo atual se encerra. A informação foi dada pelo "Marca" e confirmada pelo LANCE!, que apurou que não haverá compensação financeira ao Flu, perdendo o atleta de graça. O contrato com os espanhóis será de cinco anos.
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O jogador chegou a ser procurado pelo Parma, da Itália, que fez uma proposta para que ele fosse imediatamente pagando 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,4 milhões na cotação atual) ao Fluminense. Além de 15% em cima de uma futura venda do atacante. Outras equipes também sondaram a situação, como a Inter de Milão, que ofereceu um negócio nos moldes do Atlético de Madrid, indo de graça no meio do ano.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
O vínculo de Marcos Paulo com o Flu se encerra no fim de junho. Por isso, desde o dia 1º de janeiro, o atacante já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, saindo de graça em julho.A mudança para a Europa é um desejo antigo de Marcos Paulo, que tem passaporte português e já atuou pelas seleções de base do país. O Fluminense via o atacante como uma possibilidade de ser a maior venda da história do clube, batendo o recorde da venda de Gerson à Roma (ITA), em 2015, por 17 milhões de euros. O Tricolor já recusou propostas da Roma e do Olympique de Marselha (FRA) pelo atleta, que quase fechou com o Torino (ITA) na última janela.
Marcos Paulo assinou o primeiro contrato profissional em julho de 2018, quando estava no Sub-17, durante a gestão de Pedro Abad. O vínculo era válido por dois anos. Com o assédio de clubes do exterior, o Fluminense aumentou o contrato para três anos, além de dar um reajuste salarial. Ou seja, até junho de 2021. Três anos é o máximo de tempo permitido pela Fifa para jogadores entre 16 e 18 anos.
Quando completou 18 anos, em fevereiro em 2019, Marcos Paulo foi para os profissionais. Naquela época, ele já podia assinar um contrato de cinco anos com o clube, mas não houve conversas por parte de Abad. A primeira proposta de renovação foi em junho de 2020, por Mário Bittencourt, mas as conversas não tiveram sucesso.

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