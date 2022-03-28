O atacante Marcos Leonardo vai desfalcar o Santos nos três primeiros jogos da Copa Sul-Americana. O jogador foi suspenso por três jogos pela expulsão diante do Libertad, em agosto de 2021, no Paraguai, pela Copa Sul-Americana do ano passado.O jogador foi expulso por reclamação e cumprirá a suspensão nos jogos contra Banfield (fora), Universidad de Quito (casa) e Unión La Calera (fora). Ele só poderá voltará a jogar na competição no dia 5 de maio, na partida de volta contra a Universidad de Quito.
Marcos Leonardo está em período de preparação com a Seleção Brasileira Sub-20. Ele já fez o gol da vitória da equipe diante do Canaã e marcou dois na goleada por 5 a 0 diante do Sub-20 do Bahia. O período de treinamentos termina nesta terça-feira com um jogo-treino diante do Vitória.Um dos destaques do Peixe na temporada 2022, Marcos Leonardo tem 14 jogos e quatro gols com a camisa do Peixe no ano.