O atacante Marcos Leonardo vai desfalcar o Santos nos três primeiros jogos da Copa Sul-Americana. O jogador foi suspenso por três jogos pela expulsão diante do Libertad, em agosto de 2021, no Paraguai, pela Copa Sul-Americana do ano passado.O jogador foi expulso por reclamação e cumprirá a suspensão nos jogos contra Banfield (fora), Universidad de Quito (casa) e Unión La Calera (fora). Ele só poderá voltará a jogar na competição no dia 5 de maio, na partida de volta contra a Universidad de Quito.