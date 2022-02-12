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Marcos Leonardo tem números impressionantes no Santos; confira

Camisa 9 participou diretamente de oito dos últimos nove gols marcados pelo time comandado por Fábio Carille, e é o principal destaque do time da Vila Belmiro...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 10:00
O atacante Marcos Leonardo vive grande fase na equipe santista. O jogador assumiu a titularidade com Fábio Carille no final da temporada 2021 e já é o jogador que mais participa de lances de gol do Santos.Nos últimos 9 gols marcados pelo Alvinegro da Vila Belmiro, Marcos Leonardo participou de 8, o que da um aproveitamento de 88% dos gols. Ele ganhou a titularidade após marcar dois gols contra o Fortaleza, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.Desde então, balançou as redes contra Internacional, Flamengo, Corinthians (duas vezes) e São Bernardo. Além disso, deu assistência para o zagueiro Eduardo Bauermann abrir o placar contra o Guarani, na 4ª rodada do Campeonato Paulista.
“Ambição de querer fazer gol, ser artilheiro, essa é a minha. Mas primeiramente, para, se Deus quiser, a gente levantar essa taça esse ano”, disse o Menino da Vila após os dois gols contra o Corinthians.
Natural de Itapetinga, na Bahia, Marcos Leonardo chegou ao Alvinegro Praiano em agosto de 2014, aos 11 anos, por intermédio de uma franquia Meninos da Vila, na cidade de Taubaté.
Artilheiro em todas as categorias de base do clube, subiu para os profissionais em agosto de 2020. Desde então, disputou 62 jogos e anotou 12 gols.
Crédito: MarcosLeonardoéumdospoucosdestaquespositivosdoSantosem2022(IvanStorti/SantosFC

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