Marcos Leonardo tem números impressionantes no Santos; confira

O atacante Marcos Leonardo vive grande fase na equipe santista. O jogador assumiu a titularidade com Fábio Carille no final da temporada 2021 e já é o jogador que mais participa de lances de gol do Santos.Nos últimos 9 gols marcados pelo Alvinegro da Vila Belmiro, Marcos Leonardo participou de 8, o que da um aproveitamento de 88% dos gols. Ele ganhou a titularidade após marcar dois gols contra o Fortaleza, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.Desde então, balançou as redes contra Internacional, Flamengo, Corinthians (duas vezes) e São Bernardo. Além disso, deu assistência para o zagueiro Eduardo Bauermann abrir o placar contra o Guarani, na 4ª rodada do Campeonato Paulista.