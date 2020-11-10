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Marcos Leonardo tem bons números no primeiro ano como profissional

Com apenas 17 anos, atacante da base santista é o único Menino da Vila que subiu neste ano a marcar gols na temporada. Foram dois tentos feitos em onze jogos até aqui...

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 13:24

LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 13:24
Crédito: Ivan Storti\Santos FC
Com apenas 17 anos, o atacante Marcos Leonardo recebeu as primeiras oportunidades no time profissional do Santos na atual temporada. Após começar o ano no time sub-20 do alvinegro, disputando, inclusive, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde marcou três gols em três partidas, o jovem foi o único Menino da Vila promovido neste ano a balançar as redes com a camisa do elenco principal do Peixe.
Até o momento, Marcos Leonardo marcou dois gols em 11 jogos disputados. Oprimeiro deles saiu no quinto jogo como profissional, quando o camisa 36 fez o terceiro da vitória do Santos por 3 a 2 sobre o Goiás, em 4 de outubro.Duas semanas depois, o atacante voltou a ser decisivo ao marcar o gol da virada do Santos por 2 a 1 sobre o Defensa Y Justicia, da Argentina, pela Libertadores.Um dado curioso é que para alcançar essa marca, o atacante precisou de menos tempo em campo que os companheiros revelados na base santista: 199minutos. Com mais minutagem, estão o atacante Taílson, que jogou 364 minutos em 14 partidas, e o meia armador Lucas Lourenço, utilizado em 288 minutos em 13 jogos. Ambos, porém, ainda não fizeram gols pelo time profissional do Santos.Ivonei e Ângelo tiveram menos oportunidades, 5 e 2 jogos, respectivamente, mas ainda não marcaram pelo profissional. Buscando melhorar ainda mais as marcas no time profissional do Santos, Marcos Leonardo está focado nos treinos e se preparando para os próximos desafios do time paulista.
Com o camisa 36 à disposição, o time alvinegro volta a campo no próximo sábado (14) às 16h30, contra o Internacional, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

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