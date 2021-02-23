Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marcos Leonardo também pode desfalcar o Santos contra o Bahia

Atacante está convocado para um período de treinos da Seleção Sub-18 e tem apresentação prevista para o dia 25. Santos vai pedir a liberção...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 11:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2021 às 11:35
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos pode ter mais um problema para o jogo contra o Bahia na próxima quinta-feira, em Salvador, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Marcos Leonardo está convocado para um período de treinos da Seleção Brasileira Sub-18 e a data de apresentação dos jogadores é dia 25. Renyer também está convocado para o período de treinos.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroA diretoria do Peixe vai solicitar à CBF a liberação do jogador para a partida de quinta-feira. As atividades da Seleção serão realizadas no Centro de Treinamento do Retrô Futebol Clube Brasil, em Recife, entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março. Estão previstos dois confrontos durante essa etapa contra as equipes sub-20 do Santa Cruz e do próprio Retrô.
Se Marcos Leonardo não for liberado pela CBF, o garoto Bruno Marques deve ganhar uma vaga na equipe titular diante do Bahia.O Santos terá um time muito alternativo diante do Bahia e na estreia no Paulistão, domingo, contra o Santo André. O clube deu folga a seis jogadores considerados titulares: Pará, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Lucas Braga e Soteldo. Eles só se reapresentam no dia 2 de março.
Além deles, Madson quebrou duas costelas no duelo contra o Fluminense e está entregue ao departamento médico, assim como o zagueiro Laércio e o atacante Kaio Jorge.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados