Marcos Leonardo também pode desfalcar o Santos contra o Bahia

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos pode ter mais um problema para o jogo contra o Bahia na próxima quinta-feira, em Salvador, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Marcos Leonardo está convocado para um período de treinos da Seleção Brasileira Sub-18 e a data de apresentação dos jogadores é dia 25. Renyer também está convocado para o período de treinos.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroA diretoria do Peixe vai solicitar à CBF a liberação do jogador para a partida de quinta-feira. As atividades da Seleção serão realizadas no Centro de Treinamento do Retrô Futebol Clube Brasil, em Recife, entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março. Estão previstos dois confrontos durante essa etapa contra as equipes sub-20 do Santa Cruz e do próprio Retrô.

Se Marcos Leonardo não for liberado pela CBF, o garoto Bruno Marques deve ganhar uma vaga na equipe titular diante do Bahia.O Santos terá um time muito alternativo diante do Bahia e na estreia no Paulistão, domingo, contra o Santo André. O clube deu folga a seis jogadores considerados titulares: Pará, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Lucas Braga e Soteldo. Eles só se reapresentam no dia 2 de março.