Marcos Leonardo: 'O Santos, para mim, é isso. É amor'

Eu sempre via meu pai e minha mãe trabalhando para colocar comida na mesa. Antigamente tínhamos muitas batalhas e problemas financeiros. Isso, para mim, sempre foi um motivo maior ainda para eu seguir trabalhando. Eu sempre pensava: “sem sacrifico não tem vitória”. Foi bom para eu dar valor ao que eu tenho e tentar ajudar quem não tem. Eu sei que um dia eu não tive.Eu e minha família tivemos que nos deslocar da Bahia para São Paulo em busca do meu sonho. Estou desde pequeno aqui na cidade, no clube, que abriu as portas para mim. Primeiro foi o meu pai e depois minha mãe. Mudou completamente. São novos ares. Aqui é uma cidade muito gostosa de morar.

Minha história no futebol vem desde pequenininho, estão no sangue a vontade e o sonho de ser jogador. O meu pai costuma falar que eu pegava minha cadeira e não perdia o foco da televisão. Sempre foi o meu maior sonho.E quando as coisas começaram acontecer, mudou tudo muito rápido na minha vida. Eu sou muito jovem, mas é preciso ter responsabilidade. Você fica visível. Ser titular no time do Rei Pelé, querendo ou não, faz você aparecer para o mundo todo. Eu fico feliz por isso, tento agarrar da melhor forma possível.

Quando saímos do CT Rei Pelé para Vila, é uma sensação única. Ver a torcida, meu pai, mãe, familiares na Vila, apoiando a gente, é uma sensação que não tem nem como explicar. Um dia eu sonhei em jogar em estádios lotados. Eu sou muito grato por isso.

Hoje eu visto a camisa 9. São tantos craques que usaram esse número aqui no Santos. O Ricardo Oliveira, por exemplo, usou. Ele é minha maior referência, é um fenômeno dentro e fora de campo. Então, usar esse número é uma grande honra. Tento sempre fazer gols e buscar títulos para retribuir.

O meu maior sonho, inclusive, é esse. Com o maior número possível de gols e títulos, conseguir virar um ídolo. Eu quero ter meu nome na história, meu rosto no CT. Quero ver as pessoas falando de mim, dizendo que honrei a camisa santista. Dar alegria aos torcedores que estão com a gente, que viajam, noite, chuva, sol. Eles merecem.

A verdade é que o Santos mudou minha vida em vários sentidos. Tanto na parte financeira quanto pessoal. Eu aprendi e amadureci muito rápido aqui. Eu sou muito agradecido ao Santos por me dar uma vida financeira boa. Além disso, fez de tudo para eu me tornar uma pessoa com caráter e feliz. Então, o Santos, para mim, é isso. É amor.

Marcos Leonardo, em depoimento ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.