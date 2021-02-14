Marcos Leonardo marca seu 4º gol no profissional e agradece ao elenco

Apontado como joia da categoria de base do Peixe desde cedo, Marcos Leonardo subiu na temporada 2o20 para o time profissional e não está decepcionado. O Menino da Vila marcou contra o Coritiba seu quarto gol com a camisa do Santos.Com 17 anos, o garoto já soma 20 jogos pelo clube. O gol contra o Coritiba, no final da partida, decretou a vitória da equipe por 2 a 0. O resultado rebaixou o time paranaense e fez o Peixe voltar a reencontrar o caminho da vitória.Após a partida, o garoto agradeceu o elenco alvinegro pelo momento que está vivendo."Agradecer primeiro a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. Agradecer ao elenco todo, todo o grupo que está me ajudando cada dia a crescer mais, ainda mais que é meu primeiro ano no profissional, adaptação e tudo mais", disse Marcos Leonardo ao canal Première.