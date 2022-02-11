Marcos Leonardo lamenta segundo tempo ruim do Peixe em empate

Na noite desta quinta-feira, o Santos decepcionou os torcedores que marcaram presença na Vila Belmiro e ficou apenas no empate em 1 a 1 com o São Bernardo. O Peixe até conseguiu realizar um bom primeiro tempo, mas foi presa fácil para os visitantes na segunda etapa e acabou sofrendo o empate.Com o resultado, o Peixe ficou parado na terceira colocação de sua chave, somando apenas seis pontos em 15 disputados. A equipe está atrás de Red Bull Bragantino e Ponte Preta no Grupo D do Paulistão."Sim, como você falou, temos que matar o jogo, infelizmente não conseguimos. Vamos trabalhar na semana para melhorar. Primeiro tempo fizemos excelente, no segundo caímos bastante. É trabalhar para melhorar", disse Marcos Leonardo, autor do gol do Peixe.O próximo duelo da equipe será contra o Ituano, também dentro de casa, no domingo, às 16h. A equipe saiu de campo vaiada pelo torcedor e vencer para reagir na competição é a meta.