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futebol

Marcos Leonardo lamenta segundo tempo ruim do Peixe em empate

Santos empatou em 1 a 1 com o São Bernardo em casa e saiu de campo vaiado por sua torcida. Equipe ocupa a terceira colocação de sua chave, com seis pontos em 15 disputados...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 22:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 22:01
Na noite desta quinta-feira, o Santos decepcionou os torcedores que marcaram presença na Vila Belmiro e ficou apenas no empate em 1 a 1 com o São Bernardo. O Peixe até conseguiu realizar um bom primeiro tempo, mas foi presa fácil para os visitantes na segunda etapa e acabou sofrendo o empate.Com o resultado, o Peixe ficou parado na terceira colocação de sua chave, somando apenas seis pontos em 15 disputados. A equipe está atrás de Red Bull Bragantino e Ponte Preta no Grupo D do Paulistão."Sim, como você falou, temos que matar o jogo, infelizmente não conseguimos. Vamos trabalhar na semana para melhorar. Primeiro tempo fizemos excelente, no segundo caímos bastante. É trabalhar para melhorar", disse Marcos Leonardo, autor do gol do Peixe.O próximo duelo da equipe será contra o Ituano, também dentro de casa, no domingo, às 16h. A equipe saiu de campo vaiada pelo torcedor e vencer para reagir na competição é a meta.
"Como eu falei, fizemos um segundo tempo abaixo do esperado, ainda mais na Vila Belmiro. É por a cabeça no travesseiro e pensar no próximo jogo na Vila", completou o artilheiro.
Crédito: MarcosLeonardoéovice-artilheirodoPaulistão,comtrêsgols(Foto:DivulgaçãoTwitter

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