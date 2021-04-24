Marcos Leonardo lamenta mais uma derrota e fala em cabeça erguida

Crédito: Divulgação / Twitter Santos FC

As últimas atuações do Santos preocupam a torcida alvinegra. Não apenas pelas derrotas nos dois últimos jogos, mas pela falta de criação e agressividade da equipe em campo.

Após perder em casa, terça-feira, na estreia da fase da grupos da Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, do Equador, o Peixe foi derrotado na noite de sexta-feira para o Novorizontino por 1 a 0, jogo do Paulistão realizado em Novo Horizonte.Além das derrotas, em ambas as partidas o Santos pouco incomodou o goleiro adversário. Após o duelo pelo estadual, o atacante Marcos Leonardo falou em entrevista ao canal Première sobre o revés.

"Infelizmente não foi o resultado que todos nós queríamos. Ficamos bastante com a bola, no primeiro e segundo tempo, mas não conseguimos criar muitas chances claras. É continuar trabalhando forte, continuar cada dia se dedicando no treino para melhorar. Domingo já tem uma luta grande que é clássico. É cabeça erguida, não faltou raça, não faltou dedicação”, disse Marcos Leonardo.

No domingo, o Peixe volta a campo para enfrentar o Corinthians, na Vila. A partida está agendada para às 20h.