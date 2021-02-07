Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marcos Leonardo explica "briga" com Soteldo para bater pênalti

Menino da Vila debateu com venezuelano sobre quem faria a cobrança da infração na partida contra o Atlético Goianiense, sábado à noite, em Goiânia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2021 às 14:30

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 14:30

Crédito: Marcos Leonardo comemora após marcar, de pênalti, o gol de empate do Peixe (Divulgação/Santos FC
O lance do gol de empate do Santos contra o Atlético Goianiense na noite deste sábado gerou polêmica entre dois jogadores santistas. Soteldo e Marcos Leonardo chegaram a debater sobre quem bateria o pênalti, e o Menino da Vila teve a responsabilidade da cobrança.Marcos Leonardo marcou o gol que garantiu mais um ponto para o Peixe no Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, o atacante brincou sobre o fato de ter pegado a bola para fazer a cobrança."Meu pai brinca muito comigo, que quando tiver um pênalti, pega a bola e vai. Graças a Deus pude ajudar a equipe com esse gol", comentou o atacante.
Confira a tabela do Brasileirão e faça sua simulação
Marcos Leonardo e o Santos terão agora uma semana livre até o próximo confronto da equipe, que será diante do Coritiba, na Vila Belmiro. A partida, considerada essencial para o Peixe neste final de temporada, será no sábado, 19h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados