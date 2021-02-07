Marcos Leonardo explica "briga" com Soteldo para bater pênalti

O lance do gol de empate do Santos contra o Atlético Goianiense na noite deste sábado gerou polêmica entre dois jogadores santistas. Soteldo e Marcos Leonardo chegaram a debater sobre quem bateria o pênalti, e o Menino da Vila teve a responsabilidade da cobrança.Marcos Leonardo marcou o gol que garantiu mais um ponto para o Peixe no Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, o atacante brincou sobre o fato de ter pegado a bola para fazer a cobrança."Meu pai brinca muito comigo, que quando tiver um pênalti, pega a bola e vai. Graças a Deus pude ajudar a equipe com esse gol", comentou o atacante.