Marcos Leonardo enaltece torcida do Santos após classificação na Vila

Na noite desta quinta-feira, o Santos conquistou a classificação para próxima fase da Copa do Brasil após golear o Coritiba por 3 a 0, na Vila Belmiro. No primeiro duelo entre as equipes, no Couto Pereira, a equipe paranaense havia conquistado a vitória por 1 a 0, gol de Alef Manga.Um dos importantes destaques da noite do Peixe, além dos jogadores, foram os torcedores. Os santistas se movimentaram nas redes sociais e realizaram o famoso “corredor de fogo” próximo à Vila Belmiro. Isso acontece nos jogos de importância do clube com sinalizadores e os torcedores “carregando” o ônibus até a entrada do estádio.O atacante Marcos Leonardo, autor do primeiro gol do Santos e grande artilheiro da equipe na temporada, com 8 bolas nas redes, valorizou o desempenho do time e parabenizou os torcedores."Agradecer a Deus por tudo que ele vem fazendo por nós. Era um jogo tão especial, importante, para continuar a temporada. Torcida fez uma festa linda. O mínimo que tínhamos que fazer é jogar com garra e vontade. Parabéns a todos os jogadores que trabalham todo dia para isso. E parabéns para torcida", disse Marcos Leonardo após o jogo ao Prime Vídeo.