Marcos Leonardo é convocado para torneio com a Seleção Sub-18

O atacante Marcos Leonardo, do Santos, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-18, nesta terça-feira (19). O Menino da Vila vai representar o Brasil na disputa da Revelations Cup Sub-20 2021 (Copa das Revelações). O torneio será realizado no México entre os dias 9 e 17 de novembro.Com a presença na lista do técnico Dudu Patetuci, o atacante santista deve perder os jogos contra Palmeiras, Red Bull Bragantino, Atlético-GO e Chapecoense, todos marcados para o próximo mês.

No dia 10 de novembro, o Brasil enfrentará os Estados Unidos às 19h (horário de Brasília). Na segunda rodada, no dia 13 de novembro, encara o México, às 21h. O Brasil encerra a participação contra a Colômbia no dia 16 de novembro às 19h. Todos os jogos serão realizados no Estádio Miguel Alemán Valdes, do Celaya Fútbol Club, no estado de Guanajuato.- O torneio permite a inscrição de jogadores nascidos em 2002. Mas vamos levar um grupo com um ano a menos, pois será aquele que disputará as competições em 2023. É uma geração que estamos observando e desenvolvendo desde 2018 com a criação das seleções dos anos ímpares. Trabalhamos com eles na Granja Comary durante uma semana no início do mês. Esse período foi importante como preparação para a disputa da Revelations Cup - comentou Dudu Patetuci.