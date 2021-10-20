Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marcos Leonardo é convocado para torneio com a Seleção Sub-18

Atacante vai defender o Brasil na Revelations Cup e deve desfalcar o Peixe em quatro jogos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2021 às 21:46

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 21:46

Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O atacante Marcos Leonardo, do Santos, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-18, nesta terça-feira (19). O Menino da Vila vai representar o Brasil na disputa da Revelations Cup Sub-20 2021 (Copa das Revelações). O torneio será realizado no México entre os dias 9 e 17 de novembro.Com a presença na lista do técnico Dudu Patetuci, o atacante santista deve perder os jogos contra Palmeiras, Red Bull Bragantino, Atlético-GO e Chapecoense, todos marcados para o próximo mês.
No dia 10 de novembro, o Brasil enfrentará os Estados Unidos às 19h (horário de Brasília). Na segunda rodada, no dia 13 de novembro, encara o México, às 21h. O Brasil encerra a participação contra a Colômbia no dia 16 de novembro às 19h. Todos os jogos serão realizados no Estádio Miguel Alemán Valdes, do Celaya Fútbol Club, no estado de Guanajuato.- O torneio permite a inscrição de jogadores nascidos em 2002. Mas vamos levar um grupo com um ano a menos, pois será aquele que disputará as competições em 2023. É uma geração que estamos observando e desenvolvendo desde 2018 com a criação das seleções dos anos ímpares. Trabalhamos com eles na Granja Comary durante uma semana no início do mês. Esse período foi importante como preparação para a disputa da Revelations Cup - comentou Dudu Patetuci.
CONVOCADOS:
Goleiros:Kauã - Clube de Regatas do FlamengoMycael - Club Athletico ParanaenseNatan - Sociedade Esportiva Palmeiras
Zagueiros:João Pedro - Club Athletico ParanaenseLucas Belezi - Sport Club Corinthians PaulistaRobert - Sport Club Corinthians PaulistaWeverton - Cruzeiro Esporte Clube
Laterais:Andre Dhominique - Esporte Clube BahiaLucas Kawan - Grêmio Foot-Ball Porto AlegrenseCuiabano - Grêmio Foot-Ball Porto AlegrensePatryck - São Paulo Futebol Clube
Meio campistas:Alexandre Lopes -Clube Atlético MineiroAndrey - Club de Regatas Vasco da GamaJader - Club Athletico ParanaenseJuninho - Club Athletico ParanaenseKeven - Sport Club Corinthians PaulistaMarlon Gomes - Club de Regatas Vasco da Gama
Atacantes:João Neto - Fluminense Footbal ClubMarcos Leonardo - Santos Futebol ClubeMatheus Martins - Fluminense Footbal ClubMatheus Nascimento - Botafogo de Futebol e RegatasSávio - Clube Atlético MineiroWerton - Clube de Regatas do Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados