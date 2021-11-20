Marcos Leonardo é a novidade entre os relacionados do Santos para o clássico contra o Corinthians

A volta do atacante Marcos Leonardo é a maior novidade na lista de relacionados do Santos para o clássico deste domingo, contra o Corinthians, às 16 horas, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.O jogador esteve ausente nas últimas rodadas por defender a Seleção Brasaileira Sub-18 na Revelations Cup, no México. Marcos Leonardo foi o artilheiro da competição, com três gols em três jogos.
Com dores na coxa esquerda, o atacante Marinho não foi relacionado para o jogo. Já Lucas Braga, recuperado de lesão, e Kaiky, que cumpriu suspensão contra a Chapecoense, estão de volta ao time.Confira os relacionados para o clássico:
Goleiros: João Paulo, Jandrei, DiógenesLaterais: Felipe Jonatan, Madson, Pará e MoraesZagueiros: Luiz Felipe, Wagner Leonardo, Robson Reis, Danilo Boza e KaikyMeio-campistas: Vinícius Balieiro, Carlos Sánchez, Camacho, Vinícius Zanocelo e Gabriel PiraniAtacantes: Raniel, Marcos Guilherme, Ângelo, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Matías Lacava e Diego Tardelli