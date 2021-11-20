Marcos Leonardo é a novidade entre os relacionados do Santos para o clássico contra o Corinthians

A volta do atacante Marcos Leonardo é a maior novidade na lista de relacionados do Santos para o clássico deste domingo, contra o Corinthians, às 16 horas, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.O jogador esteve ausente nas últimas rodadas por defender a Seleção Brasaileira Sub-18 na Revelations Cup, no México. Marcos Leonardo foi o artilheiro da competição, com três gols em três jogos.