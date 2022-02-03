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futebol

Marcos Leonardo diz que Santos encarou o clássico como final

Atacante marcou os dois gols santistas na vitória de virada por 2 a 1 contra o Corinthians...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 00:09

LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2022 às 00:09
Na noite desta quarta-feira, o Santos venceu o Corinthians, em Itaquera, e colocou fim no longo jejum de vitórias na casa do rival. A última vitória havia sido na Copa do Brasil de 2015.Marcos Leonardo, autor dos dois gols do triunfo do Peixe, lembrou da última vitória santista em Itaquera após a partida."Agradecer a Deus pela vitória, gols e entrega. Essa vitória era importante, começamos mal. Encaramos o clássico como final. Fico feliz, o empenho foi sem palavras. Time guerreiro, a gente trabalha todo dia para isso. A última vitória foi em 2015, com Ricardo e Gabriel, pudemos quebrar o tabu", disse Marcos Leonardo em entrevista ao canal Premiere.A joia santista teve o contrato renovado recentemente com o Alvinegro Praiano. O novo vínculo tem validade até 2026.
Com a renovação, Marcos Leonardo assumiu a camisa 9, que antes pertencia ao atacante Léo Baptistão. O jogador é um dos xodós do torcedor santista.
"Ambição de querer fazer gol, ser artilheiro, essa é a minha. Mas primeiramente, para se Deus quiser a gente levantar essa taça esse ano", disse o Menino da Vila sobre o que espera sobre a temporada.
Na próxima rodada, domingo (6), o Peixe enfrenta o Guarani, em Campinas, às 16 horas.
Crédito: MarcosLeonardocomemoraumdosseusgolsnoclássico(Foto:Divulgação/TwitterSantos

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