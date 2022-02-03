Marcos Leonardo diz que Santos encarou o clássico como final

Na noite desta quarta-feira, o Santos venceu o Corinthians, em Itaquera, e colocou fim no longo jejum de vitórias na casa do rival. A última vitória havia sido na Copa do Brasil de 2015.Marcos Leonardo, autor dos dois gols do triunfo do Peixe, lembrou da última vitória santista em Itaquera após a partida."Agradecer a Deus pela vitória, gols e entrega. Essa vitória era importante, começamos mal. Encaramos o clássico como final. Fico feliz, o empenho foi sem palavras. Time guerreiro, a gente trabalha todo dia para isso. A última vitória foi em 2015, com Ricardo e Gabriel, pudemos quebrar o tabu", disse Marcos Leonardo em entrevista ao canal Premiere.A joia santista teve o contrato renovado recentemente com o Alvinegro Praiano. O novo vínculo tem validade até 2026.