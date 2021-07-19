Marcos Leonardo comemora novo gol com a camisa do Santos

O Santos buscou o empate contra o Red Bull Bragantino no final da partida, com um gol do Menino da Vila Marcos Leonardo.Aos 49 minutos, Felipe Jonathan cruzou a bola para cabeçada de Madson. A bola acertou a trave e voltou nos pés de Marcos Leonardo, que estufou as redes."Fico feliz pelo gol, atacante vive de gol. Cada um que faço com essa camisa é uma sensação boa, ajudar todos dia no dia a dia é um sentimento bom, gratificante. O professor, sempre que eu entro, pede a mesma coisa, vontade, estar na área, isso o que ele me pediu", disse Marcos Leonardo, ao Premiere.