Marcos Leonardo comemora novo gol com a camisa do Santos

O Santos buscou o empate contra o Red Bull Bragantino no final da partida, com um gol do Menino da Vila Marcos Leonardo.Aos 49 minutos, Felipe Jonathan cruzou a bola para cabeçada de Madson. A bola acertou a trave e voltou nos pés de Marcos Leonardo, que estufou as redes."Fico feliz pelo gol, atacante vive de gol. Cada um que faço com essa camisa é uma sensação boa, ajudar todos dia no dia a dia é um sentimento bom, gratificante. O professor, sempre que eu entro, pede a mesma coisa, vontade, estar na área, isso o que ele me pediu", disse Marcos Leonardo, ao Premiere.
O jogador também lembrou do aquecimento de outra partida, na qual pediu para o preparador de goleiros do Peixe deixar ele tocar a bola no gol antes de a bola entrar. Com a bola rolando, o Menino da Vila marcou para o Peixe.
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"Falei com o Arzul, contra o Atlético-GO, pedi para tocar na bola (no aquecimento) e fiz um gol. Hoje foi igual, falei: "Deixa eu tocar nesta bola que vou fazer um gol". Toquei e fiz. É a emoção de fazer gol, é difícil e, quando faço, agradeço a Deus", finalizou.