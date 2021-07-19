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Marcos Leonardo comemora novo gol com a camisa do Santos

Menino da Vila entrou no fim do jogo e mostrou presença de área ao aproveitar rebote e decretar o empate contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 23:00

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 23:00
Crédito: Marcos Leonardo comemora gol de empate contra o Red Bull Bragantino (Ivan Storti / Santos
O Santos buscou o empate contra o Red Bull Bragantino no final da partida, com um gol do Menino da Vila Marcos Leonardo.Aos 49 minutos, Felipe Jonathan cruzou a bola para cabeçada de Madson. A bola acertou a trave e voltou nos pés de Marcos Leonardo, que estufou as redes."Fico feliz pelo gol, atacante vive de gol. Cada um que faço com essa camisa é uma sensação boa, ajudar todos dia no dia a dia é um sentimento bom, gratificante. O professor, sempre que eu entro, pede a mesma coisa, vontade, estar na área, isso o que ele me pediu", disse Marcos Leonardo, ao Premiere.
O jogador também lembrou do aquecimento de outra partida, na qual pediu para o preparador de goleiros do Peixe deixar ele tocar a bola no gol antes de a bola entrar. Com a bola rolando, o Menino da Vila marcou para o Peixe.
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"Falei com o Arzul, contra o Atlético-GO, pedi para tocar na bola (no aquecimento) e fiz um gol. Hoje foi igual, falei: "Deixa eu tocar nesta bola que vou fazer um gol". Toquei e fiz. É a emoção de fazer gol, é difícil e, quando faço, agradeço a Deus", finalizou.

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