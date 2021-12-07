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futebol

Marcos Leonardo comemora mais um gol importante pelo Santos

Atacante balançou as redes nos últimos três jogos do Santos. Com o fim do risco do rebaixamento, elenco volta suas atenções para a possibilidade da vaga na Libertadores ...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 23:44

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 23:44

Autor do gol que garantiu a vitória do Santos contra o Flamengo, no Maracanã, o Menino da Vila Marcos Leonardo comemorou muito após o fim da partida. Com o resultado, o Peixe chegou aos 49 pontos e não corre mais risco de rebaixamento. O atacante, que tem contrato vencendo em outubro do próximo ano, foi decisivo para o clube nessa reta final de temporada. Ele marcou gol nos últimos três jogos do time.- A gente sabia da importância desse jogo. Graças a Deus, consegui ajudar a equipe com a vitória. Vitória que mantém a gente na Série A, é importante, um dos objetivos. Mas ainda temos objetivos a cumprir - comentou o atacante ao canal Première.Agora, o Peixe recebe o Cuiabá, na Vila Belmiro, às 21h30, na próxima quinta-feira - última rodada do Brasileirão. E o Alvinegro Praiano pode até sonhar com uma vaga para a Copa Libertadores do próximo ano. Caso conquiste uma vitória contra o time do Mato Grosso e aconteça uma combinação de resultados na rodada, o Santos pode disputar a maior competição do continente.
Crédito: MarcosLeonardocomemoraseugolcontraoFlamengo(Foto:Divulgação/Santos

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