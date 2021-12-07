Marcos Leonardo comemora mais um gol importante pelo Santos

Autor do gol que garantiu a vitória do Santos contra o Flamengo, no Maracanã, o Menino da Vila Marcos Leonardo comemorou muito após o fim da partida. Com o resultado, o Peixe chegou aos 49 pontos e não corre mais risco de rebaixamento. O atacante, que tem contrato vencendo em outubro do próximo ano, foi decisivo para o clube nessa reta final de temporada. Ele marcou gol nos últimos três jogos do time.- A gente sabia da importância desse jogo. Graças a Deus, consegui ajudar a equipe com a vitória. Vitória que mantém a gente na Série A, é importante, um dos objetivos. Mas ainda temos objetivos a cumprir - comentou o atacante ao canal Première.Agora, o Peixe recebe o Cuiabá, na Vila Belmiro, às 21h30, na próxima quinta-feira - última rodada do Brasileirão. E o Alvinegro Praiano pode até sonhar com uma vaga para a Copa Libertadores do próximo ano. Caso conquiste uma vitória contra o time do Mato Grosso e aconteça uma combinação de resultados na rodada, o Santos pode disputar a maior competição do continente.