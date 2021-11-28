Marcos Leonardo brilha, e Santos arranca empate com o Inter no Sul

Depois de vencer – e bem – o Fortaleza, na Vila, o Santos foi a Porto Alegre encarar o Inter para ratificar a permanência na Série A do Brasileirão em 2022. E conseguiu, com um bom empate: 1 a 1.O gol do Inter foi marcado contra, pelo zagueiro Luiz Felipe, que levou azar ao tentar cortar um cruzamento de Patrick, no finzinho do primeiro tempo.Marcos Leonardo, logo na volta do intervalo, deixou tudo igual. O resultado levou o Peixe aos 46 pontos na tabela, e praticamente enterrou as chances, que já eram muito pequenas, de amargar um inédito rebaixamento para a Segunda Divisão no fim do ano.
O jogo
Sem Marinho e Tardelli, contundidos, o técnico Fábio Carille optou por mandar um Santos mais leve ao gramado. E acertou, apesar de um início complicado e pouco inspirado.
O Inter, como esperado, começou o jogo em cima do Santos, e chegou a obrigar o goleiro João Paulo a fazer ao menos uma boa defesa.
O castigo veio quase no último lance. Após João Paulo salvar novamente o Santos, Patrick cruzou na área e Luiz Felipe, ao tentar cortar, fez contra.
Marcos Leonardo, o "cara"
O Santos voltou para a etapa final com Camacho na vaga de Felipe Jonatan, e chegou ao gol do empate logo no primeiro minuto, com Marcos Leonardo aproveitando a sobra dentro da área e mandando para as redes.
O Inter chegou a acertar a trave de João Paulo com Maurício, e viu o "Papa" da Vila fazer duas belas defesas, mas o placar não se movimentou mais.
O Alvinegro entra em campo novamente na segunda-feira da próxima semana (6/12) para encarar o Flamengo, em um duelo que reunirá os dois últimos vice-campeões da Libertadores da América. O jogo está marcado para as 20h, no Maracanã.
FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL 1 X 1 SANTOS
Data e hora: 28 de novembro de 2021, às 19hLocal: Beira Rio (PR)Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)Cartões amarelos: Johnny (Inter), Sandry (Santos)GOLS: Luiz Felipe, contra (1 x 0), aos 43 minutos do 1º tempo, Marcos Leonardo, aos 2 minutos do 2º tempo.
INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Saravia (Mercado), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Johnny (Zé Gabriel), Edenilson, Taison e Patrick (Maurício); Yuri Alberto e Carlos Palacios (Heitor). Técnico: Diego Aguirre
SANTOS: João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Vinicius Zanocelo (Sandry), Felipe Jonatan (Camacho), Gabriel Pirani (Sánchez) e Lucas Braga; Ângelo (Lacava) e Marcos Leonardo (Raniel). Técnico: Fábio Carille