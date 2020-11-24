Marcos Junior elogia Lucão, atual goleiro titular do Vasco: 'É um garoto experiente, um garoto velho'

Fernando Miguel foi diagnosticado com Covid-19 no último sábado e Lucão assumiu a titularidade do gol do Vasco no jogo de domingo, contra o São Paulo. Um gol sofrido, uma defesa importante e saldo positivo na estreia como profissional no Campeonato Brasileiro. E elogios ao goleiro de 19 anos.- Eu acho que o Lucão é um garoto experiente, um garoto velho. É sempre convocado para a seleção (de base), se preparou para esse momento. É claro que o Fernando Miguel faz falta também pela liderança, pelo grande ano que vem fazendo, mas o Lucão se preparou e a oportunidade chegou. Quem tem que conversar vai conversar com ele. Ele é um garoto excelente e vai fazer grande partidas para nos ajudar - acredita, Marcos Junior, em declaração à Vasco TV.