Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marcos Junior elogia Lucão, atual goleiro titular do Vasco: 'É um garoto experiente, um garoto velho'
futebol

Marcos Junior elogia Lucão, atual goleiro titular do Vasco: 'É um garoto experiente, um garoto velho'

Volante exalta os méritos do companheiro de 19 anos, principal jogador do time na posição com a ausência de Fernando Miguel, diagnosticado com Covid-19...

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 17:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2020 às 17:41
Crédito: Lucão vem ganhando oportunidades pela ausência de Fernando Miguel, com Covid-19 (Reprodução
Fernando Miguel foi diagnosticado com Covid-19 no último sábado e Lucão assumiu a titularidade do gol do Vasco no jogo de domingo, contra o São Paulo. Um gol sofrido, uma defesa importante e saldo positivo na estreia como profissional no Campeonato Brasileiro. E elogios ao goleiro de 19 anos.- Eu acho que o Lucão é um garoto experiente, um garoto velho. É sempre convocado para a seleção (de base), se preparou para esse momento. É claro que o Fernando Miguel faz falta também pela liderança, pelo grande ano que vem fazendo, mas o Lucão se preparou e a oportunidade chegou. Quem tem que conversar vai conversar com ele. Ele é um garoto excelente e vai fazer grande partidas para nos ajudar - acredita, Marcos Junior, em declaração à Vasco TV.
-> Confira a tabela da Copa Sul-Americana
Nesta quinta-feira, contra o Defensa y Justicia, Lucão segue defendendo a baliza cruz-maltina. Ele deve ser titular também contra o Ceará, na segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Para o jogo de volta do torneio continental, vai depender da recuperação de Fernando Miguel.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados