Marcos Junior brilha, deixa sua marca e Yokohama vence a terceira seguida na J-League

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Vice-líder do Campeonato Japonês, o Yokohama Marinos venceu mais uma nesta quarta-feira. Jogando em casa contra o Sagan Tosu, o time do brasileiro Marcos Junior venceu por 2 a 0, com mais um gol do atleta ex-Fluminense. Com a vitória, os Marinheiros chegaram aos 37 pontos. Wada completou o placar.

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaMarcos Junior abriu o caminho para a vitória com protagonismo total na jogada. O atacante roubou bola no campo de ataque, avançou e finalizou de fora da área. A bola desviou e enganou o goleiro Gyu. Ao final da partida, o artilheiro da equipe celebrou o importante resultado da equipe.

- Estava buscando muito esse gol. Fico feliz por ajudar a equipe mais uma vez. O nosso time precisava dessa vitória para seguir na busca pelo título. Mostramos que temos condições e vamos buscar mais vitórias - disse Marcos Junior, que marcou seu terceiro gol nesta J-League.

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