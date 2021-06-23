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Marcos Junior brilha, deixa sua marca e Yokohama vence a terceira seguida na J-League

Ex-jogador do Fluminense faz gol de fora da área em vitória por 2 a 0, em casa, e Marinheiros continuam sonhando com o pentacampeonato nacional...

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 15:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jun 2021 às 15:37
Crédito: Divulgação
Vice-líder do Campeonato Japonês, o Yokohama Marinos venceu mais uma nesta quarta-feira. Jogando em casa contra o Sagan Tosu, o time do brasileiro Marcos Junior venceu por 2 a 0, com mais um gol do atleta ex-Fluminense. Com a vitória, os Marinheiros chegaram aos 37 pontos. Wada completou o placar.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaMarcos Junior abriu o caminho para a vitória com protagonismo total na jogada. O atacante roubou bola no campo de ataque, avançou e finalizou de fora da área. A bola desviou e enganou o goleiro Gyu. Ao final da partida, o artilheiro da equipe celebrou o importante resultado da equipe.
- Estava buscando muito esse gol. Fico feliz por ajudar a equipe mais uma vez. O nosso time precisava dessa vitória para seguir na busca pelo título. Mostramos que temos condições e vamos buscar mais vitórias - disse Marcos Junior, que marcou seu terceiro gol nesta J-League.
+ A sensação da Eurocopa: conheça o elenco da seleção da Itália
Em busca do pentacampeonato nacional, o Yokohama Marinos volta a campo no próximo domingo, contra o Tokushima Vortis, fora de casa. O Kawasaki Frontale, que soma 55 pontos, mas com quatro jogos a mais, é o líder da competição.

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