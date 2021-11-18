Marcos Guilherme comemora melhora do Santos no Brasileirão

O atacante Marcos Guilherme destacou a importância da vitória do Santos por 2 a 0 contra a Chapecoense, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Com a vitória, a equipe de Fábio Carille chegou aos 42 pontos no torneio e se distanciou da zona de rebaixamento da competição.- Extremamente feliz pela vitória. Não sei se livrou 100%, então temos que continuar nessa pegada porque temos muitos jogos no campeonato para pensarmos. Pelo jogo de hoje, a equipe toda está de parabéns - disse o autor do segundo gol santista.
O Santos está na 11ª colocação no Brasileirão, com seis pontos de vantagem sobre o Bahia, o primeiro time na zona de rebaixamento. No entanto, a equipe baiana tem dois jogos a menos, um deles nesta quinta-feira, diante do Sport, fora de casa.O próximo compromisso do Alvinegro Praiano será contra o Corinthians, no próximo domingo, às 16 horas, na Arena Corinthians. Será a primeira vez que o técnico Fábio Carille vai enfrentar o clube que o revelou como treinador ao futebol.