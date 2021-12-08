Marcos Guilherme admite que tentou chutar em gol de Marcos Leonardo

Autor da jogada inicial do gol da vitória santista contra o Flamengo, nesta terça-feira, Marcos Guilherme falou sobre o lance determinante na partida. Segundo o atacante, a ideia principal era chutar para o gol, mas a bola acabou escapando e sobrou limpa para Marcos Leonardo, em ótima fase.- Jogada começou lá atrás, comigo e com o Lucas Braga, fizemos uma tabela, fui cortando para o meio. Na verdade, eu fui chutar, mas o Marcos Leonardo está numa fase iluminada, quando a fase está boa a bola sobrou e o importante foi ter feito o gol e a equipe ter saído com a vitória - disse o atacante à SantosTV.