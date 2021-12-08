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futebol

Marcos Guilherme admite que tentou chutar em gol de Marcos Leonardo

Jogador iniciou a jogada do gol da vitória do Santos sobre o Flamengo no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 10:13

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 10:13

Autor da jogada inicial do gol da vitória santista contra o Flamengo, nesta terça-feira, Marcos Guilherme falou sobre o lance determinante na partida. Segundo o atacante, a ideia principal era chutar para o gol, mas a bola acabou escapando e sobrou limpa para Marcos Leonardo, em ótima fase.- Jogada começou lá atrás, comigo e com o Lucas Braga, fizemos uma tabela, fui cortando para o meio. Na verdade, eu fui chutar, mas o Marcos Leonardo está numa fase iluminada, quando a fase está boa a bola sobrou e o importante foi ter feito o gol e a equipe ter saído com a vitória - disse o atacante à SantosTV.
Com o resultado, o Peixe chegou aos 49 pontos no Brasileirão e agora até sonha com uma vaga para a Copa Libertadores do próximo ano. Caso conquiste uma vitória na quinta-feira contra o Cuiabá, na Vila Belmiro, e aconteça uma combinação de resultados na rodada, o Santos pode disputar a competição sul-americana em 2022.Para a partida, a torcida do Santos esgotou todos os ingressos disponíveis. Restam aproximadamente 380 ingressos para a torcida da equipe adversária, além dos destinados aos proprietários de cadeiras cativas e camarotes D. Pedro, que voltaram a bater a carteirinha no momento da entrada.
Crédito: MarcosGuilhermecomeçouajogadadogoldoSantoscontraoFlamengo(Divulgação/Santos

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