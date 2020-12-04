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Marcos Felipe, sobre atuar na meta do Fluminense: 'Estou preparado para ajudar dentro ou fora de campo'

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, jogador de 24 anos deixa titularidade nas mãos de Odair Hellmannexalta amizade com Muriel: 'Um irmão, me passa tudo o que vivenciou'...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 12:12

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 12:12

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O goleiro Marcos Felipe reforçou seu desejo de se empenhar quando for requisitado na meta do Fluminense. Em entrevista coletiva concedida no fim da manhã desta sexta-feira, o jogador de 24 anos, que será titular no duelo com o Athletico-PR no Maracanã, garantiu que está tranquilo quanto à disputa interna com Muriel.
- Independentemente da decisão do treinador (Odair Hellmann), vou estar preparado para jogar ou esperar mais um pouco pela minha chance. Tenho de respeitar o Muriel, que hoje é titular. Quero ajudar, seja dentro ou fora de campo - afirmou.
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O goleiro destacou a relação de amizade que tem com Muriel, que está fora da partida por ter contraído Covid-19.
- É um grande parceiro, colega, amigo. Muriel tem mais experiência E, devido à idade dele, me passa tudo o que vivenciou. Ele é um excelente goleiro, sabe trabalhar a parte psicológica e é um amigo, apesar da disputa que temos profissionalmente. Agora, quem decide é o treinador - afirmou.
Marcos Felipe avaliou o desempenho do Tricolor das Laranjeiras na competição.
- NO jogo contra o Bragantino buscamos a vitória, buscamos os três pontos, sabíamos a importância do jogo. Conforme o jogo foi se desenhando, encontramos dificuldades. Criamos uma estratégia para não tomar gol, não perder o jogo e perder pontos. No Brasileiro tem de estar pontuando. Nossa atitude na partida foi para vencer o jogo. Contra o Athletico vai ser assim também. Vamos para vencer o jogo. Contamos com a volta de jogadores que se recuperaram de Covid-19 e isso vai ser muito bom - garantiu.
O Fluminense vai a campo neste sábado, às 19h, no Maracanã, contra o Athletico-PR.

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