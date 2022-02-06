Marcos Felipe ressalta empenho do Fluminense e exalta torcida após vitória no Fla-Flu

Jhon Arias foi o herói da vitória por 1 a 0 do Fluminense sobre o Flamengo, neste domingo. Mas outro nome também foi essencial para o resultado no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O goleiro Marcos Felipe foi seguro durante os 90 minutos e operou dois milagres já nos acréscimos para garantir o placar favorável no primeiro clássico da temporada. Ao site oficial do clube, o arqueiro celebrou.- A sensação que fica é a de um trabalho bem feito. A gente sabe que esse é sempre um grande jogo, então temos que pegar como exemplo tudo o que a gente fez dentro da partida, todo esforço, todo empenho da equipe e levar isso para toda a temporada. Graças a Deus ali consegui ajudar a equipe com aquela defesa. Espero agora dar continuidade e que a gente possa crescer cada vez mais - afirmou.
Com a sombra da grande atuação de Fábio na partida anterior, quando os reservas garantiram a vitória por 1 a 0 sobre o Audax Rio, Marcos Felipe foi bem. De acordo com o "Footstats", foram seis defesas, sendo três consideradas difíceis. Ele teve o nome cantado pela torcida ao término do clássico.
- Essa ligação entre atletas e torcida, como eu sempre falei, é muito boa, sempre de muito respeito. A gente sabe que o torcedor vai cobrar, vai exigir. E nós, como atletas, temos que dar o nosso melhor para poder deixar nossa torcida feliz - concluiu.Em entrevista coletiva, o técnico Abel Braga preferiu não "se meter" na briga entre os goleiros pela titularidade.
- Nada a falar. Você não tem que levantar essa questão pra mim. É uma posição bem específica. Qualquer clube hoje tem treinador de goleiros. O importante pra nós é que além do Muriel, além do Pedro, nós temos dois goleiros em momentos espetaculares, que são Fábio e Marquinhos. Eu vou seguir o que o André passar pra mim. Ele é o cara que trabalha com os caras a semana inteira, o dia inteiro. E é muito bom contar com quatro goleiros desse nível - afirmou.