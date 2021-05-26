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Marcos Felipe fala com Pérez e Gallardo após declaração polêmica e celebra vitória do Fluminense

Goleiro afirmou não ter visto 'nada demais' em volante atuando como goleiro e explicou às figuras do River Plate sua fala na última semana...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 14:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 14:06
Crédito: Reprodução
Antes de a bola rolar na marcante vitória por 3 a 1 do Fluminense sobre o River Plate (ARG) no Monumental de Núñez, uma cena chamou a atenção. O goleiro Marcos Felipe foi até o banco de reservas do clube argentino para conversar com o volante Enzo Pérez e o técnico Marcelo Gallardo. O objetivo foi explicar o mal-entendido sobre a declaração em uma coletiva de imprensa na última quinta-feira.
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Na ocasião, o goleiro tricolor afirmou não ter visto "nada demais" na atuação de Pérez como goleiro na vitória sobre o Santa Fe. Além disso, afirmou que o atleta "tapou um buraco" que o próprio River "cavou".
- Ele praticamente não trabalhou durante o jogo. Foi considerado o melhor da partida sem ter feito grandes defesas. A equipe dele se defendeu, aproveitou as brechas que o Santa Fe deu. Não vi nada de mais. Ele simplesmente tapou um buraco que eles mesmo cavaram. Então, não tenho nada a falar a respeito do Enzo Pérez - disse Marcos Felipe na entrevista.
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A declaração repercutiu mal na imprensa argentina e foi destacada por diversos veículos. Gallardo e Pérez receberam bem o arqueiro.Em campo, depois das falhas do Fla-Flu, Marcos Felipe foi seguro e ajudou a garantir a vitória fora de casa que colocou o Fluminense nas oitavas de final da Libertadores. Nas redes sociais, o goleiro comemorou e escreveu: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Obrigado Deus!".

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