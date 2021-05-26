Marcos Felipe fala com Pérez e Gallardo após declaração polêmica e celebra vitória do Fluminense

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Antes de a bola rolar na marcante vitória por 3 a 1 do Fluminense sobre o River Plate (ARG) no Monumental de Núñez, uma cena chamou a atenção. O goleiro Marcos Felipe foi até o banco de reservas do clube argentino para conversar com o volante Enzo Pérez e o técnico Marcelo Gallardo. O objetivo foi explicar o mal-entendido sobre a declaração em uma coletiva de imprensa na última quinta-feira.

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Na ocasião, o goleiro tricolor afirmou não ter visto "nada demais" na atuação de Pérez como goleiro na vitória sobre o Santa Fe. Além disso, afirmou que o atleta "tapou um buraco" que o próprio River "cavou".

- Ele praticamente não trabalhou durante o jogo. Foi considerado o melhor da partida sem ter feito grandes defesas. A equipe dele se defendeu, aproveitou as brechas que o Santa Fe deu. Não vi nada de mais. Ele simplesmente tapou um buraco que eles mesmo cavaram. Então, não tenho nada a falar a respeito do Enzo Pérez - disse Marcos Felipe na entrevista.

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