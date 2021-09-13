Marcos Felipe exalta vitória do Fluminense e projeta Copa do Brasil: 'Confronto aberto'

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Um dos jogadores elogiados pelo técnico Marcão após a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o São Paulo, no domingo, o goleiro Marcos Felipe teve grande atuação no Maracanã. Depois de viver altos e baixos ao longo da temporada, o jogador vem sendo importante e fez ao menos duas defesas difíceis no duelo pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ ATUAÇÕES: Luiz Henrique desempata para o Fluminense e recebe a maior nota; Calegari faz boa partida - Todo jogo no Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas o que a gente colocou como prioridade foi pontuar em todos os jogos, principalmente dentro da nossa casa. E o grupo está de parabéns pela atuação e pelo resultado - analisou o arqueiro, em entrevista ao site oficial.

A vitória em casa deixou o Fluminense em sétimo lugar no Brasileirão, com 28 pontos. Agora, a equipe volta a atenção para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 19h, o Flu enfrenta o Atlético-MG, fora de casa, depois de perder por 2 a 1 no Maracanã. O Tricolor precisa de uma vitória simples para levar aos pênaltis. Um triunfo por dois ou mais gols de diferença carimba o passaporte tricolor pra enfrentar São Paulo ou Fortaleza na próxima fase.

- São cinco jogos em que a gente vem pontuando dentro do Campeonato Brasileiro, e isso nos dá confiança, sim. Até porque o confronto na Copa do Brasil está em aberto e a gente vai lá para vencer o jogo e buscar essa classificação - projetou.

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