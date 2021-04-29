Marcos Felipe exalta superação do Fluminense e comemora primeira vitória na Libertadores

O personagem do jogo pode ter sido Fred, que se tornou o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, mas Marcos Felipe teve papel fundamental na vitória por 2 a 1 sobre o Independiente Santa Fe, nesta quarta-feira. O goleiro salvou diversos lances de perigo, especialmente após a expulsão de Egídio no segundo tempo. Após o duelo, pela segunda rodada da Libertadores, em Armênia, na Colômbia, ele comemorou.
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- Muito feliz com a vitória. Enfrentamos muita dificuldade até aqui, mas conseguimos vencer tudo isso e graças a Deus o Fred fez dois gols para ajudar. Fico feliz de ter uma parcela de ajuda também para conseguirmos fazer uma boa campanha - celebrou o arqueiro.
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Com a vitória, o Fluminense fica em primeiro lugar no Grupo D, empatado com o River Plate (ARG) com quatro pontos. Na próxima rodada, o Tricolor visita o Junior Barranquilla novamente na Colômbia, na quinta-feira, às 19h (de Brasília). Antes disso, o time de Roger Machado tem a semifinal do Campeonato Carioca contra a Portuguesa, no domingo, às 16h.