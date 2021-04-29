Marcos Felipe exalta superação do Fluminense e comemora primeira vitória na Libertadores

Crédito: Luis ROBAYO / POOL / AFP

O personagem do jogo pode ter sido Fred, que se tornou o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, mas Marcos Felipe teve papel fundamental na vitória por 2 a 1 sobre o Independiente Santa Fe, nesta quarta-feira. O goleiro salvou diversos lances de perigo, especialmente após a expulsão de Egídio no segundo tempo. Após o duelo, pela segunda rodada da Libertadores, em Armênia, na Colômbia, ele comemorou.

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- Muito feliz com a vitória. Enfrentamos muita dificuldade até aqui, mas conseguimos vencer tudo isso e graças a Deus o Fred fez dois gols para ajudar. Fico feliz de ter uma parcela de ajuda também para conseguirmos fazer uma boa campanha - celebrou o arqueiro.

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