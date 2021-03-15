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Marcos Felipe elogia postura do Fluminense e afirma que a equipe teve estratégia para vencer o clássico

Arqueiro foi titular pela primeira vez na temporada e disse que o triunfo diante do maior rival é importante para iniciar a campanha em busca do título do Campeonato Carioca...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 15:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 15:06
Crédito: Marcos Felipe jogou a sua primeira partida na temporada 2021 e teve boa atuação (Lucas Merçon/Fluminense F.C
Com um time recheado de reservas, o Fluminense conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Carioca ao derrotar o Flamengo por 1 a 0. Este foi o primeiro clássico do Tricolor na temporada e um dos titulares foi o goleiro Marcos Felipe. Em entrevista, o arqueiro comemorou o triunfo diante do rival e disse que a equipe soube sofrer quando foi pressionada.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Jogo muito importante, Essa vitória para a gente iniciar a caminhada rumo ao título do Campeonato Carioca. A equipe foi muito bem, soube sofrer e ter estratégia para vencer o jogo, e fomos agraciados com esse gol do Julião - analisou o arqueiro tricolor.
> Confira mais notícias sobre o Fluminense
O outro grupo de atletas do elenco profissional se reapresenta nesta quarta-feira. Eles ganharam mais dez dias de folga depois do Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil, e o clube garantir uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.
O Tricolor das Laranjeiras volta a campo no próximo sábado diante do Bangu, às 21h05, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Apesar do time principal se reapresentar nesta quarta, a escalação deve ser composta novamente por um time de reservas.

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