Marcos Felipe elogia postura do Fluminense e afirma que a equipe teve estratégia para vencer o clássico

Crédito: Marcos Felipe jogou a sua primeira partida na temporada 2021 e teve boa atuação (Lucas Merçon/Fluminense F.C

Com um time recheado de reservas, o Fluminense conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Carioca ao derrotar o Flamengo por 1 a 0. Este foi o primeiro clássico do Tricolor na temporada e um dos titulares foi o goleiro Marcos Felipe. Em entrevista, o arqueiro comemorou o triunfo diante do rival e disse que a equipe soube sofrer quando foi pressionada.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Jogo muito importante, Essa vitória para a gente iniciar a caminhada rumo ao título do Campeonato Carioca. A equipe foi muito bem, soube sofrer e ter estratégia para vencer o jogo, e fomos agraciados com esse gol do Julião - analisou o arqueiro tricolor.

> Confira mais notícias sobre o Fluminense

O outro grupo de atletas do elenco profissional se reapresenta nesta quarta-feira. Eles ganharam mais dez dias de folga depois do Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil, e o clube garantir uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.