Marcos Felipe e Yago, do Fluminense, são eleitos para a seleção da segunda rodada do Campeonato Brasileiro

Crédito: Fluminense tem dois representantes na seleção da segunda rodada do Brasileirão (Montagem LANCE!

O Fluminense conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Cuiabá, em São Januário, por 1 a 0. Com isso, a seleção da segunda rodada da competição foi escolhida por meio de votação popular no Twitter. O Tricolor tem dois representantes no time: o goleiro Marcos Felipe e o meio-campista Yago.

> Confira a classificação do Campeonato Brasileiro No duelo deste domingo, Yago voltou a se destacar sob o comando de Roger Machado. O volante deu a assistência para o gol de Gabriel Teixeira. Vale lembrar que ele também tinha dado um bonito passe para o gol de Abel Hernandéz na vitória por 2 a 0 sobre o RB Bragantino pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

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Além dele, o goleiro Marcos Felipe também se destacou no confronto contra a equipe sul-mato-grossense. Ele fez bonitas defesas e garantiu a vitória do Tricolor, que soma 4 pontos em dois jogos. Embalado, o Fluminense terá pela frente dois jogos contra o RB Bragantino, um pela Copa do Brasil e outro pelo Brasileirão.