Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marcos Felipe e Yago, do Fluminense, são eleitos para a seleção da segunda rodada do Campeonato Brasileiro
futebol

Marcos Felipe e Yago, do Fluminense, são eleitos para a seleção da segunda rodada do Campeonato Brasileiro

Goleiro e meio-campista foram escolhidos por votação popular e fazem parte dos melhores da rodada. Um fez bonitas defesas e o outro deu a assistência para o gol de Gabriel Teixeira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2021 às 16:29

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 16:29

Crédito: Fluminense tem dois representantes na seleção da segunda rodada do Brasileirão (Montagem LANCE!
O Fluminense conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Cuiabá, em São Januário, por 1 a 0. Com isso, a seleção da segunda rodada da competição foi escolhida por meio de votação popular no Twitter. O Tricolor tem dois representantes no time: o goleiro Marcos Felipe e o meio-campista Yago.
> Confira a classificação do Campeonato Brasileiro No duelo deste domingo, Yago voltou a se destacar sob o comando de Roger Machado. O volante deu a assistência para o gol de Gabriel Teixeira. Vale lembrar que ele também tinha dado um bonito passe para o gol de Abel Hernandéz na vitória por 2 a 0 sobre o RB Bragantino pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Além dele, o goleiro Marcos Felipe também se destacou no confronto contra a equipe sul-mato-grossense. Ele fez bonitas defesas e garantiu a vitória do Tricolor, que soma 4 pontos em dois jogos. Embalado, o Fluminense terá pela frente dois jogos contra o RB Bragantino, um pela Copa do Brasil e outro pelo Brasileirão.
A seleção da segunda rodada é: Marcos Felipe, Yago Pikachu, Titi, Éder e Dodô; Yago, Allan, Crispim e Jadson; Hulk e Gilberto. Téc: Vojvoda.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados