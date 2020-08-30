Marcos Felipe destaca a importância de ganhar um clássico para a sequência da temporada

Crédito: Marcos Felipe volta a ter chance no gol do Fluminense e equipe vence o Vasco por 2 a 1 (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Após a vitória sobre o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, o goleiro Marcos Felipe falou sobre a sua atuação no clássico deste sábado. Ele teve a chance de ser titular, já que Muriel teve um desconforto muscular e desfalcou a equipe. Para ele, é muito importante vencer os clássicos para a sequência da equipe na temporada.

- Goleiro tem que estar sempre preparado para qualquer oportunidade que surgir. E sair com os três pontos hoje, mais uma vitória e jogando bem do jeito que a gente jogou é gratificante demais. É bom que dá sequência no campeonato, e a gente vem de duas vitórias, dois jogos importantíssimos - declarou.

- Clássico se ganha e a gente demonstrou personalidade para poder vencer. E nossa equipe vem demonstrando uma confiança muito grande e hoje não foi diferente - completou

Além disso, o arqueiro ressaltou o crescimento do Fluminense na temporada e a união do grupo. Somada à vitória contra o Figueirense pela Copa do Brasil, esta foi a terceira vitória consecutiva da equipe dirigida por Odair Hellmann, que vive uma de suas melhores fases no ano.

- O reflexo de boas atuações é por isso, do bom relacionamento que todos tem. Um torce para o outro e sempre o que está jogando é o que está nos representando. A gente tem que ter união para que todo grupo venha a crescer e o Fluminense tem muita a ganhar com isso - finalizou.