AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marcos Felipe destaca a importância de ganhar um clássico para a sequência da temporada
futebol

Marcos Felipe destaca a importância de ganhar um clássico para a sequência da temporada

Goleiro teve a chance de ser titular, já que Muriel sentiu um desconforto muscular. O Tricolor volta a campo na quarta, contra o Atlético Goianiense, às 19h15, no Maracanã...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 22:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2020 às 22:51
Crédito: Marcos Felipe volta a ter chance no gol do Fluminense e equipe vence o Vasco por 2 a 1 (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
Após a vitória sobre o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, o goleiro Marcos Felipe falou sobre a sua atuação no clássico deste sábado. Ele teve a chance de ser titular, já que Muriel teve um desconforto muscular e desfalcou a equipe. Para ele, é muito importante vencer os clássicos para a sequência da equipe na temporada.
- Goleiro tem que estar sempre preparado para qualquer oportunidade que surgir. E sair com os três pontos hoje, mais uma vitória e jogando bem do jeito que a gente jogou é gratificante demais. É bom que dá sequência no campeonato, e a gente vem de duas vitórias, dois jogos importantíssimos - declarou.
- Clássico se ganha e a gente demonstrou personalidade para poder vencer. E nossa equipe vem demonstrando uma confiança muito grande e hoje não foi diferente - completou
Além disso, o arqueiro ressaltou o crescimento do Fluminense na temporada e a união do grupo. Somada à vitória contra o Figueirense pela Copa do Brasil, esta foi a terceira vitória consecutiva da equipe dirigida por Odair Hellmann, que vive uma de suas melhores fases no ano.
- O reflexo de boas atuações é por isso, do bom relacionamento que todos tem. Um torce para o outro e sempre o que está jogando é o que está nos representando. A gente tem que ter união para que todo grupo venha a crescer e o Fluminense tem muita a ganhar com isso - finalizou.
O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h15, quando recebe o Atlético Goianiense, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Criança autista de 5 anos é resgatada de marquise por vizinhos em Colatina, Noroeste do Espírito Santo
Menino autista de 5 anos é resgatado de marquise de prédio por vizinhos em Colatina
Imagem de destaque
Com peças a partir de R$ 5 e shows, bazar em Vitória arrecada verba para cursinho gratuito
O clima mais ameno do inverno é época ideal para fazer um piquenique
Onde fazer piquenique no Espírito Santo: 5 lugares para curtir o inverno

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados