Marcos faz alerta após derrota do Palmeiras para o Fortaleza

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Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, o ex-goleiro Marcos apareceu nas suas redes sociais para desabafar sobre o momento vivido pelo Verdão. Após acumular a quarta derrota seguida no Brasileirão, os jogadores do Palmeiras receberam um importante aviso de São Marcos.

- No jogo do Palmeiras com o Fortaleza o que me preocupou foi o desânimo da equipe. Isso é um dos piores problemas que um time pode ter. Nada contra os méritos do Fortaleza, um time super bem montado pelo Rogério Ceni, mas o Palmeiras não teve força de reação e isso me preocupa - disse o ex-goleiro, que ganhou até busto no clube social por sua trajetória no Palmeiras.