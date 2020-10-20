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futebol

Marcos faz alerta após derrota do Palmeiras para o Fortaleza

Ídolo da torcida alviverde, o ex-goleiro se mostrou preocupado com o desânimo demonstrado pela equipe dentro de campo...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 08:10

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 08:10

Crédito: Divulgação
Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, o ex-goleiro Marcos apareceu nas suas redes sociais para desabafar sobre o momento vivido pelo Verdão. Após acumular a quarta derrota seguida no Brasileirão, os jogadores do Palmeiras receberam um importante aviso de São Marcos.
- No jogo do Palmeiras com o Fortaleza o que me preocupou foi o desânimo da equipe. Isso é um dos piores problemas que um time pode ter. Nada contra os méritos do Fortaleza, um time super bem montado pelo Rogério Ceni, mas o Palmeiras não teve força de reação e isso me preocupa - disse o ex-goleiro, que ganhou até busto no clube social por sua trajetória no Palmeiras.
Marcos finalizou o vídeo incentivando os jogadores que defendem o Palmeiras atualmente:- Vamos animar, galera! Se está ruim agora, pode piorar. Não deixa pra fazer só mais pra frente o que vocês podem fazer agora no próximo jogo. Escutem a experiência de quem já viveu coisas ruins por aí. Pra correr atrás depois, com um saco de cimento nas costas na subida, é complicado. Só vocês podem mudar esse panorama. A gente tem time, vamos correr atrás!O Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol nesta terça-feira (20) para treinar antes de, já garantido na próxima fase, receber o Tigre-ARG pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

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