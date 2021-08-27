Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, pede desculpa por palavrão em coletiva

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, através das redes sociais, se desculpou por falar um palavrão ao vivo em coletiva após a apresentação de Kenedy, nesta sexta-feira, em Santos. O dirigente ressaltou que sempre toma cuidado com as palavras, mas, de acordo com ele, uma pessoa que atendeu o telefone "falando alto" o atrapalhou.

> Nova camisa 3 do Flamengo lançada! Veja galeria de fotos com o uniforme- Sempre tenho cuidado com as palavras, me preparo muito para as entrevistas para manter o foco e não desconcentrar. Uma pessoa atendeu ao telefone falando alto e me atrapalhou. Nada mais do que isso. Queria pedir desculpas pelo palavrão - publicou Marcos Braz. Nesta manhã, o Flamengo apresentou o atacante Kenedy, que chegou do Chelsea por empréstimo de um ano, após pagamento de 3 milhões de euros. Na sequência, o vice-presidente Marcos Braz, ao lado de Bruno Spindel, diretor de futebol do clube, concederam entrevista coletiva aos jornalistas.

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Na penúltima pergunta, Braz respondia sobre as condições do gramado do Maracanã. Durante a resposta, o dirigente ficou irritado e disse "pede para parar de falar aí, porra, está me atrapalhando". No momento, não havia ficado claro o que tinha acontecido até a explicação do próprio VP nas redes sociais.