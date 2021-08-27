AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, pede desculpa por palavrão em coletiva

Durante a penúltima resposta da coletiva, o dirigente ficou irritado e disse 'pede para parar de falar aí, p... , está me atrapalhando'...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 16:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 16:44
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, através das redes sociais, se desculpou por falar um palavrão ao vivo em coletiva após a apresentação de Kenedy, nesta sexta-feira, em Santos. O dirigente ressaltou que sempre toma cuidado com as palavras, mas, de acordo com ele, uma pessoa que atendeu o telefone "falando alto" o atrapalhou.
> Nova camisa 3 do Flamengo lançada! Veja galeria de fotos com o uniforme- Sempre tenho cuidado com as palavras, me preparo muito para as entrevistas para manter o foco e não desconcentrar. Uma pessoa atendeu ao telefone falando alto e me atrapalhou. Nada mais do que isso. Queria pedir desculpas pelo palavrão - publicou Marcos Braz. Nesta manhã, o Flamengo apresentou o atacante Kenedy, que chegou do Chelsea por empréstimo de um ano, após pagamento de 3 milhões de euros. Na sequência, o vice-presidente Marcos Braz, ao lado de Bruno Spindel, diretor de futebol do clube, concederam entrevista coletiva aos jornalistas.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
Na penúltima pergunta, Braz respondia sobre as condições do gramado do Maracanã. Durante a resposta, o dirigente ficou irritado e disse "pede para parar de falar aí, porra, está me atrapalhando". No momento, não havia ficado claro o que tinha acontecido até a explicação do próprio VP nas redes sociais.
O Flamengo volta a campo neste sábado, às 19h, contra o Santos, na Vila Belmiro, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão em tempo real do LANCE!.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/07/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 17/07/2026
Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados