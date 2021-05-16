Marcos Braz vai ouvir proposta por Gerson, mas afirma: 'Tirar jogador do Flamengo é difícil'

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, comentou o interesse do Olympique de Marseille, da França, no meia Gerson, que foi alvo de uma oferta do clube na última semana. De acordo com o dirigente, o futuro do camisa 8 deve ser definido até terça, quando a direção se reunirá com os interessados. Contudo, Braz afirmou que não será fácil tirar o Coringa do Rubro-Negro.- Na segunda, na terça, talvez a gente ajuste algumas coisas para conversar com as pessoas. Ele já sabe do tamanho do Flamengo. Tirar jogador do Flamengo é difícil. Contratar o Gerson não foi fácil, não - afirmou Marcos Braz, à Rádio Globo, antes de completar: