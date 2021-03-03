Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marcos Braz revela necessidade de o Flamengo vender 'titular absoluto'

Vice-presidente do Flamengo, em outra entrevista recente, também comentou a respeito das possibilidades sem 'gastar tantos recursos' para reforçar o elenco rubro-negro...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 12:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 12:21
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo levou quatro títulos na temporada 2020, que se encerrou na última semana com o octacampeonato brasileiro. Mas é provável que o elenco rubro-negro tenha que perder uma peça da equipe titular em 2021. Quem indicou a real possibilidade foi Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube.- A nossa estimativa é de perder um jogador. Desse tamanho, de titular absoluto. A nossa análise é pra que aconteça somente isso em relação a um jogador. Evidente que a gente vai trabalhar pra que isso não aconteça, nem que esse "um" saia daqui. Mas a gente tem números para serem alcançados - falou Braz, em entrevista ao "Canal Rica Perrone", no YouTube.
Marcos Braz também indicou que será necessário negociar atletas que não estejam atuando com frequência sob o comando de Rogério Ceni.
Para a temporada 2021, iniciada oficialmente com o jogo diante do Nova Iguaçu, na última terça (vitória por 1 a 0, no Maracanã, pela 1ª rodada da Taça Guanabara), o Rubro-Negro contratou Bruno Viana, por empréstimo (junto ao Braga-POR). O VP não descartou nova contratações sem precisar "gastar tantos recursos".
- É continuar o trabalho com inteligência, pois a gente vai ter que usar a imaginação para reforçar ainda mais o elenco do Flamengo. Conseguimos trazer o Bruno Viana, um zagueiro que a gente deposita confiança nele pelo potencial que tem, pela musculatura ainda maior ao elenco do Flamengo. Vamos seguir no mercado para poder fazer as melhores contratações possíveis para não gastar tantos recursos - externou Marcos Braz, em conversa com a "Rádio Tupi".
Rafinha é um jogador que a diretoria do Fla estava otimista para recrutá-lo novamente, agora que o lateral-direito está sem clube (após rápida passagem pelo Olympiacos-GRE). No entanto, as conversas esfriaram nos últimos dias, e, por ora, não há iminência da oficialização do retorno.
+ Veja a tabela e o regulamento do Carioca
Enquanto isso, com boa parte do grupo principal de folga (até o dia 15), o Flamengo segue a disputa do Carioca, com uma equipe alternativa e comandada por Maurício Souza - do sub-20. Após estrear com vitória, o Rubro-Negro tem o Macaé como próximo rival, neste sábado, às 18h, no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados