Marcos Braz confirma negociação pela volta de Rafinha ao Flamengo: 'Depende do jogador também'

O lateral-direito Rafinha, que fez história no Flamengo entre 2019 e 2020, já tem em mãos uma oferta para retornar ao clube. Em entrevista nesta terça-feira, o vice-presidente de futebol Marcos Braz confirmou as negociações - que avançaram nas últimas semanas, segundo o próprio dirigente -, mas também esclareceu que o retorno do camisa 13 ao Ninho do Urubu na temporada de 2021 depende do jogador aceitar as novas condições propostas pela direção.

- Eu e Bruno (Spindel, diretor de futebol), há duas semanas, estamos conversando com o Rafinha, com seu empresário, e, algumas vezes, os dois juntos. Encaminhamos uma proposta do Flamengo, apresentando algumas questões de quando ele chegou aqui em 2019. Passamos todos os pontos em relação ao que o clube está passando. O Flamengo não, todos clubes do mundo. Esperamos ser compreendidos por ele. Avançaram as questões. O Flamengo tem tempo para fazer essa contratação. O atleta tem tempo para avaliar as nossas questões. Esperamos que tenhamos um final feliz, que dê tudo certo como deu na primeira vez, mas não depende apenas do Flamengo. Depende do jogador também - afirmou Marcos Braz, VP de futebol do clube.