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futebol

Marcos Braz comenta sobre o novo contratempo físico de Rodrigo Caio no Flamengo

Dirigente do Fla concedeu entrevista coletiva logo após a apresentação de Paulo Sousa...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 19:00

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 19:00

Rodrigo Caio entrou em 2022 ainda assolado por contratempos físicos. Internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 2 de janeiro, o zagueiro publicou um vídeo, ontem, afirmando "em breve, estará voltando a fazer o que ama". E Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, falou sobre o assunto em entrevista coletiva, nesta segunda-feira. - No final da temporada, já estava previsto que ele fizesse um procedimento. Após o começo das férias do jogador, ele fez um procedimento e mais para frente entrou em contato com o DM avisando que estava com dor. O DM imediatamente pediu que retornasse ao Rio para ser averiguado, foi avaliado que precisaria internar para todos os procedimentos necessários. Qualquer coisa diferente disso vira muito técnica e prefiro que o Dr. Tannure mais para frente relate - disse Braz.
No sábado, o Dr. Marcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo, confirmou que o zagueiro foi submetido a um novo procedimento no joelho direito por conta da infecção no local, e que o mesmo seguirá internado. O resultado da intervenção sairá até quinta-feira, de acordo com Tannure. Depois, a situação do atleta será reavaliada, assim como a sua reapresentação ao clube.
Crédito: RodrigoCaioestánoFlamengodesde2019(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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