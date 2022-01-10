Marcos Braz comenta sobre o novo contratempo físico de Rodrigo Caio no Flamengo

Rodrigo Caio entrou em 2022 ainda assolado por contratempos físicos. Internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 2 de janeiro, o zagueiro publicou um vídeo, ontem, afirmando "em breve, estará voltando a fazer o que ama". E Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, falou sobre o assunto em entrevista coletiva, nesta segunda-feira. - No final da temporada, já estava previsto que ele fizesse um procedimento. Após o começo das férias do jogador, ele fez um procedimento e mais para frente entrou em contato com o DM avisando que estava com dor. O DM imediatamente pediu que retornasse ao Rio para ser averiguado, foi avaliado que precisaria internar para todos os procedimentos necessários. Qualquer coisa diferente disso vira muito técnica e prefiro que o Dr. Tannure mais para frente relate - disse Braz.