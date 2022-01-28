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futebol

Marcos Braz comenta chegada de Marinho ao Flamengo e dá detalhes da negociação com o Santos

Vice-presidente de futebol falou ao programa "Donos da Bola" sobre a primeira contratação  do Flamengo de 2022...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 14:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 14:32
O atacante Marinho é o primeiro reforço do Flamengo para a temporada. Nesta sexta-feira, o camisa 31 esteve no Ninho do Urubu e treinou sob o comando de Paulo Sousa. Em entrevista ao programa "Donos da Bola", Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, comentou a chegada de Marinho ao Rubro-Negro.- O Marinho é um jogador que há muito tempo entendíamos que poderia estar nos ajudando. Foi bem rápida (a negociação), encontramos um caminho para acelerar esse processo, contamos com a ajuda do jogador, com o entendimento que queria vir para cá. Vamos continuar as contratações com calma, tranquilidade - afirmou o dirigente do Flamengo nesta sexta-feira.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Crédito: MarinhojáestátreinandonoFlamengosobocomandodePauloSousa(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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