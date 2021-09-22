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futebol

Marco Antônio sente desconforto muscular e desfalca o Botafogo contra o CSA

O meia não viajou com o elenco para o jogo desta quinta-feira e será avaliado pelo departamento médico do clube
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Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 16:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 16:11
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo enfrenta o CSA, nesta quinta-feira, em Maceió, em partida válida pela 25º rodada da Série B. O técnico Enderson Moreira teve mais uma baixa para o confronto. Com dores musculares, o meia Marco Antônio não viajou com o grupo e ficará de fora do jogo. A informação é do “GE”.
> Confira a tabela e os jogos do Botafogo na Série BPeça fundamental de Enderson Moreira, Marco Antônio disputou todas as 24 partidas do Botafogo nesta Série B. O meia tem se destacado pela sua boa recomposição, ajudando o sistema defensivo da equipe. Na temporada, o atleta já soma cinco gols e cinco assistências com a camisa alvinegra.
+ Entenda por que Marco Antônio é peça importante para o sistema defensivo do Botafogo
Além de Marco Antônio, Pedro Castro é outro atleta que ficará de fora do confronto. O meia sentiu dores na panturrilha direita logo no início da última partida do clube, contra o Náutico, e foi substituído. Gatito, Carli, Hugo, Romildo e Ronald são outros jogadores que seguem fora das partidas por recuperação de suas lesões.

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