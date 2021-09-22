Marco Antônio sente desconforto muscular e desfalca o Botafogo contra o CSA

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo enfrenta o CSA, nesta quinta-feira, em Maceió, em partida válida pela 25º rodada da Série B. O técnico Enderson Moreira teve mais uma baixa para o confronto. Com dores musculares, o meia Marco Antônio não viajou com o grupo e ficará de fora do jogo. A informação é do “GE”.

> Confira a tabela e os jogos do Botafogo na Série BPeça fundamental de Enderson Moreira, Marco Antônio disputou todas as 24 partidas do Botafogo nesta Série B. O meia tem se destacado pela sua boa recomposição, ajudando o sistema defensivo da equipe. Na temporada, o atleta já soma cinco gols e cinco assistências com a camisa alvinegra.

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