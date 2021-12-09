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Marco Antônio manda recado em live e brinca: 'Me compra, Botafogo'

Acompanhado da família em Marituba, no Pará, meio-campista faz live descontraída no Instagram e brinca com permanência no Alvinegro; jogador retornou ao Bahia...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 14:18

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 14:18

Fica ou não fica? Marco Antônio, um dos destaques do Botafogo na temporada, ainda tem futuro indefinido. O meio-campista, que retornou ao Bahia após um período de empréstimo junto ao Alvinegro, atrai interesse permanente por parte do clube carioca, mas a questão financeira da negociação é um entrave.+ Primeiro herói brasileiro da Marvel, Mancha Solar aparece com camisa do Botafogo em novo HQ nos EUA
O camisa 70, porém, parece que não esqueceu o Glorioso. Marco Antônio fez uma live no Instagram na tarde desta quinta-feira. De férias na casa dos pais em Marituba, no Pará, o jogador brincou sobre o futuro. Na semana passada, a esposa do jogador se despediu do Rio de Janeiro.
Ao ler um comentário de Gregore, ex-companheiro de Bahia e atualmente no Inter Miami-EUA, falando "compra ele, Botafogo", o meio-campista respondeu o volante.
– Olha o Gregore aí, pitbull... É isso aí. Me compra, Botafogo. Me compra, Botafogo - brincou.
O Botafogo tem interesse em continuar com Marco Antônio para 2021, mas tem o Bahia no meio. O Tricolor de Aço, diante da valorização do atleta, tem interesse apenas de negociá-lo de forma definitiva, sem um novo empréstimo, o que é um entrave para o Alvinegro diante das dificuldades financeiras.
Crédito: MarcoAntôniofoiumdosdestaquesdoBotafogoem2021(Foto:VítorSilva/Botafogo

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