AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Marcinho perde espaço no Cruzeiro e pode estar a caminho do CSA

O meia sequer foi relacionado para a estreia da Raposa contra o Confiança-SE, pela série B...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 16:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 16:35
Crédito: Marcinho fez apenas 12 jogos e marcou um gol com a camisa celeste-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O meia Marcinho chegou ao Cruzeiro como uma peça que poderia dar qualidade ao meio de campo da Raposa. Sua boa Série B pelo Sampaio Corrêa gerou expectativas de quem ajudaria o time mineiro na sua busca pelo acesso este ano. Mas, o jogador, que disse estar pronto para ser o “dono do meio de campo” azul, está perto de sair do clube. O jogador perdeu espaço com o técnico Felipe Conceição e está perto de acertar sua ida para o CSA. Marcinho nem foi relacionado para o jogo contra o Confiança-SE, na estreia do Cruzeiro no Brasileirão da Série B. O contrato do meia vai até o fim do Campeonato Mineiro de 2022, mas o encerramento do vínculo será bem antes do previsto. A informação inicial da saída da Raposa foi divulgada pela rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. Pelo Cruzeiro, Marcinho fez 12 partidas e marcou um gol, sendo o titular da Raposa no início da temporada. Assim, como ele, outros contratados também perderam espaço, como Alan Ruschel, que foi emprestado ao América-MG e William Pottker, de saída para o futebol árabe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jaecoo 7 2027
Linha 2027 do Jaecoo 7 é lançada com desconto de R$ 10 mil
Imagem de destaque
Grupo Carone deve abrir quase 400 vagas de emprego até 2027 no ES
Imagem de destaque
5 orações especiais para o Dia de Santa Paulina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados