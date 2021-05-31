Marcinho perde espaço no Cruzeiro e pode estar a caminho do CSA

O meia Marcinho chegou ao Cruzeiro como uma peça que poderia dar qualidade ao meio de campo da Raposa. Sua boa Série B pelo Sampaio Corrêa gerou expectativas de quem ajudaria o time mineiro na sua busca pelo acesso este ano. Mas, o jogador, que disse estar pronto para ser o “dono do meio de campo” azul, está perto de sair do clube. O jogador perdeu espaço com o técnico Felipe Conceição e está perto de acertar sua ida para o CSA. Marcinho nem foi relacionado para o jogo contra o Confiança-SE, na estreia do Cruzeiro no Brasileirão da Série B. O contrato do meia vai até o fim do Campeonato Mineiro de 2022, mas o encerramento do vínculo será bem antes do previsto. A informação inicial da saída da Raposa foi divulgada pela rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. Pelo Cruzeiro, Marcinho fez 12 partidas e marcou um gol, sendo o titular da Raposa no início da temporada. Assim, como ele, outros contratados também perderam espaço, como Alan Ruschel, que foi emprestado ao América-MG e William Pottker, de saída para o futebol árabe.