Marcinho não é mais jogador do Botafogo: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube

Marcinho está de saída do Botafogo. A rescisão do contrato entre o clube e o atacante já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O jogador irá atuar pelo CRB neste ano. Nesta nota, o LANCE! mostra tudo que acontece no mercado da bola no clube de General Severiano para 2022. A matéria será atualizada ao longo da temporada.CONTRATAÇÕES DO BOTAFOGO
Vinícius Lopes: atacante assinou contrato de três anos.
Klaus: zagueiro assinou contrato de dois anos.
Fabinho: volante de 35 anos assinou por uma temporada.
Breno: jovem volante assinou até o fim de 2024.
Lucas Mezenga: tem compra e permanência encaminhada junto ao Nova Iguaçu.
Kayque: terá o empréstimo renovado junto ao Nova Iguaçu até o Carioca.
Vitor Marinho e Vitinho: garotos foram adquiridos em definitivo.JOGADORES NA MIRA
Elkeson: atacante é o sonho da diretoria para 2022, apesar da dificuldade financeiras. Partes trabalham em uma contraproposta.
Erison: atacante ex-Brasil de Pelotas tem acerto encaminhado
Rafael Carioca: na reserva do Tigres, meia atraiu o interesse do BotafogoQUEM PODE FICAR
Barreto: volante está com a permanência bem encaminhada.NÃO ROLOU
Matheus Vargas: Botafogo chegou a abrir negociações, mas meia preferiu renovar com o Fortaleza.
Chico: com sondagem do Alvinegro, meia renovou com o Juventude para 2022.QUEM SAIU
Pedro Castro: anunciado pelo Cruzeiro.
Jonathan Lemos: não teve o contrato renovado e fechou com o Bahia.
Marcelo Benevenuto: que atuou por empréstimo no Fortaleza na temporada, teve a venda concluída ao Leão do Pici.
Rafael Navarro: foi anunciado pelo Palmeiras.
Ricardinho: foi anunciado como novo reforço do Paysandu.
Gilvan: foi anunciado pelo CRB.
Warley: com proposta de outro clube brasileiro, não fica no Botafogo.
Rafael Moura: sem bater metas, é outro que não fica para 2022.
Marcinho: atacante acertou sua rescisão com o Alvinegro e vai reforçar o CRB.
Marco Antônio: o Bahia fez jogo duro e as negociações não avançaram
Luís Oyama: o Botafogo não chegou a um acordo com o MirassolQUEM PODE SAIR
Kanu: atrai interesse do Corinthians, mas o Glorioso promete fazer jogo duro para liberá-lo.
TIME-BASE DE 2022Gatito Fernández (Diego Loureiro); Rafael, Kanu (Lucas Mezenga), Joel Carli, Carlinhos; Fabinho (Kayque), Breno (Romildo); Vinícius Lopes, Chay, Diego Gonçalves; Matheus Nascimento.
DESAFIOS PARA 2022Com o título da Série B nas costas, o objetivo do Botafogo para a temporada é montar um time minimamente competitivo para se manter na elite do Campeonato Brasileiro. Com as finanças em colapso e a expectativa por uma mudança na organização interna, um novo rebaixamento atrapalharia qualquer plano do Alvinegro de se reconstruir.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 202225/01 - Boavista x Botafogo - Nilton Santos - 21h30/01 - Botafogo x Bangu - Nilton Santos - 16h0503/02 - Botafogo x Madureira - Nilton Santos - 18h07/02 - Botafogo x Nova Iguaçu - Nilton Santos - 21h09 ou 10/02 - Fluminense x Botafogo - Local e horário a definir