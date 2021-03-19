Marcinho, do Botafogo, valoriza semana cheia antes de clássico com o Vasco: 'Estamos preparados'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

De forma inédita na temporada, o Botafogo teve uma semana cheia de treinos. A oportunidade surgiu, coincidentemente, antes do primeiro clássico do Campeonato Carioca, diante do Vasco, que será no próximo domingo, no Nilton Santos. Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, Marcinho valorizou o tempo de treinamento.

- Durante essa semana a gente trabalhou bastante saída de bola, jogo defensivo, a gente tem sido um time que fica bastante com a bola e que não tomou gol. Trabalhamos os pontos que a gente já vinha sendo forte e na construção, que tem melhorado bastante. Para quem está começando, o entrosamento é importante, vamos conhecendo melhor os companheiros nos treinos. Trabalhamos tudo o que tinha para trabalhar e estamos preparados para todos os nossos objetivos - afirmou.

O meio-campista vem atuando como meio-campista avançado. Na temporada passada, pelo Cuiabá, contudo, ficou marcado por atuar pelo lado direito do ataque da equipe que era comandada por Marcelo Chamusca.

- Tenho jogado de meia central, mas também jogo ali pelos dois lados. Claro que essa função que eu tenho feito não é a principal. Independente da posição sempre estarei querendo ajudar o grupo a vencer. O Chamusca já me conhece, sabe onde eu consigo jogar. Ele tem me usado por dentro, tenho tentado dar o meu melhor, me adaptar o mais rápido possível. Não é fácil, o entrosamento e o ritmo de jogo pesam um pouco.

O treinador, inclusive, foi alvo de elogios por parte do meio-campista. Com parceria antiga com Chamusca, Marcinho elogiou o comandante e afirmou que o currículo positivo dele pesa ao Botafogo.

- Não acho que é o que me agrada, é o que agrada o Botafogo, a todo mundo. Por isso trouxeram ele pra cá, é vencedor, tem acessos em todas as divisões do Brasil. Estamos vendo as características dele, a posse de bola, o perde-pressiona, fazer gol e não tomar. Está todo mundo satisfeito com o trabalho do Chamusca. É vencedor e é isso que o cara já precisa - ressaltou.MAIS ASPAS DE MARCINHO

Acessos com Sport e Cuiabá- Acho que ter conquistas assim é muito importante para a carreira e agregar dentro do grupo. Conhecer a competição e ser vencedor é importante. O que eu puder estar ajudando dentro e fora do campo com todo mundo, falando sobre o torneio, tem outros jogadores que também jogaram, é importante ter pessoas vencedoras dentro do grupo.

Avaliação individual- Foram só dois jogos. Eu me cobro bastante, quero sempre evoluir, procuro sempre fazer o melhor. Tem a questão do entrosamento e do ritmo de jogo, mas acho que foram boas partidas, conseguimos bons resultados. A gente tem o Vasco agora pela frente, quero fazer o meu melhor e, se Deus quiser, fazer uma grande partida. É um grupo que trabalha muito e está colhendo frutos. O começo está sendo bastante produtivo e queremos manter assim.